La undécima edición del MDA Super Heroes Poker Rally, realizada recientemente, tuvo como objetivo recaudar fondos para apoyar a pacientes con distrofia muscular y dar visibilidad al trabajo de la Muscular Dystrophy Association (MDA) Puerto Rico. El evento contó con la participación de Porsche Center Puerto Rico y reunió a entusiastas del automovilismo y a familias puertorriqueñas.

Con la participación de 50 vehículos Porsche y de los clubes independientes PCA Porsche Club of America, Porsche Lovers y Porsche Heroes, Porsche Center Puerto Rico fue parte de una nueva edición del MDA Super Heroes Poker Rally, que reunió a centenares de asistentes.

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La iniciativa incluyó una caravana de vehículos temáticos y diversas actividades de recaudación que apoyaron los programas y servicios de la organización. El respaldo de la comunidad Porsche amplificó el alcance del evento y, durante los últimos cuatro años, la participación constante de Porsche Heroes ha impulsado los esfuerzos de captación de fondos y de concientización.

Como resultado, la undécima edición del MDA Super Heroes Poker Rally recaudó $230,142 a beneficio de la Muscular Dystrophy Association (MDA) en Puerto Rico. De ese total, la comunidad de Porsche Center Puerto Rico aportó $47,416, lo que refleja el compromiso de la marca, sus clientes y entusiastas con esta causa.

“Desde el 2019, Porsche Center Puerto Rico se une al MDA Super Heroes Poker Rally con el compromiso de acompañar a las familias y continuar llevando esperanza. Nos honra contribuir a una causa que transforma positivamente la vida de tantas personas y sus seres queridos. Asimismo, hacemos un llamado a otras marcas y empresas a sumarse y aportar a esta noble labor”, expresó Orlando Pérez, gerente general de Ventas de Porsche Center Puerto Rico.