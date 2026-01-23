En una movida estratégica que consolida su liderazgo dentro de la industria de casinos en la isla, Casino Metro, ubicado en el Hotel Sheraton de San Juan, anunció hoy el lanzamiento de The Coliseum, la ruleta electrónica más grande de Puerto Rico, respaldada por una inversión aproximada de $500,000.

La nueva plataforma de última generación incorpora 16 terminales electrónicos avanzados, que se suman a otras ocho ya existentes, convirtiendo a Casino Metro en el operador con la mayor cantidad de terminales electrónicas en el país.

Esta infraestructura permite múltiples modalidades de juego de manera simultánea y, por primera vez en Puerto Rico, ofrece desde un mismo terminal la opción de ruleta electrónica automática o ruleta en vivo con dealer, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según explicó Ismael Vega, gerente general de Casino Metro, la expansión responde a una demanda sostenida por parte del público.

“Nuestras mesas electrónicas mantenían altos niveles de ocupación de forma constante, lo que nos impulsó a invertir en una plataforma más robusta y flexible. No buscamos sustituir la experiencia tradicional, sino complementarla y ampliar nuestra capacidad operativa”, señaló.

Desde una perspectiva estratégica, la iniciativa busca diversificar el perfil de los jugadores, atrayendo a un público más joven y familiarizado con la tecnología, sin dejar de atender al jugador tradicional. The Coliseum ofrece una experiencia privada e interactiva, con funciones como repeticiones automáticas de apuestas, bonos integrados y transmisión en tiempo real del juego mediante cámaras enfocadas en el dealer y la rueda, garantizando transparencia y autenticidad en la experiencia de juego en vivo.

Vega destacó además que la ruleta electrónica ha demostrado ser una herramienta clave para la introducción de nuevos jugadores al casino. “Lejos de desplazar la ruleta tradicional, ha servido como un puente de aprendizaje y transición. Su éxito confirma que el mercado está preparado para soluciones híbridas que integren tecnología, eficiencia y la experiencia clásica del casino”, afirmó.

Con este lanzamiento, Casino Metro se posiciona como el único casino en Puerto Rico que ofrece ruleta electrónica con dealer en vivo, estableciendo una ventaja competitiva significativa dentro del sector.

El gerente general adelantó que esta iniciativa representa solo la primera fase de un plan de expansión tecnológica más amplio. En futuras etapas, la plataforma permitirá integrar otros juegos de mesa electrónicos como Blackjack, dados y Baccarat, ampliando la oferta sin necesidad de aumentar proporcionalmente el espacio físico, en línea con las tendencias globales de digitalización y eficiencia operativa.

Además, la expansión electrónica optimiza la experiencia del cliente al ofrecer alternativas digitales cuando las mesas tradicionales se encuentran llenas, mejorando el flujo de jugadores, el tiempo de permanencia y el rendimiento general del casino.