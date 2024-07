En celebración de los 30 años de Chili’s en Puerto Rico, la cadena realizó un evento significativo al develar la nueva imagen de su icónico Chili Pepper, transformado en una obra de arte que refleja el orgullo y la identidad puertorriqueña. Esta iniciativa contó con la colaboración del renombrado artista puertorriqueño Héctor C. Collazo Hernández, conocido por su proyecto “78 Pueblos y Una Bandera”.

“Estamos emocionados de colaborar con Héctor PR en esta iniciativa que criolliza nuestro icónico Chili Pepper. En Chili’s, siempre hemos buscado conectar con la comunidad y celebrar lo que nos hace únicos. Creemos que esta obra no solo embellecerá nuestro restaurante, sino que también servirá como un recordatorio constante del espíritu y la resiliencia de Puerto Rico”, expresó por escrito Irmaliz Romero, Gerente de Mercadeo Senior de International Restaurant Services (IRSI).

PUBLICIDAD

Inspirado por la isla y todo lo que representa, el artista Héctor Collazo aceptó el desafío de pintar la bandera de Puerto Rico en una figura tan emblemática para Chili’s. Este ícono, que ha servido como punto de encuentro para muchos boricuas, ahora evoca un sentido de pertenencia representado en el orgullo patrio. La nueva imagen del Chili Pepper de Chili’s Isla Verde no es una excepción en el estilo característico de Héctor.

“Como todas las banderas que he pintado, me inspira nuestra isla y todo lo que conlleva desde nuestras montañas, playa, ríos, montes, historias, cultura y la gente. Aquí también me motivó el reto. Pues no todos los días me invitan a pintar la bandera de Puerto Rico en figuras no comunes, como lo que es este Chili. No hay rincón donde nosotros como puertorriqueños, dejemos pasar la oportunidad para demostrar nuestro orgullo patrio, y esta pieza es un ejemplo de ello”, destacó el artista del proyecto “78 pueblos y Una bandera”, Héctor Collazo, mejor conocido como Héctor PR.