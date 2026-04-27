El restaurante Patria Yards, ubicado en el Distrito de Convenciones en San Juan, anunció el domingo el cierre de sus puertas, marcando el fin del espacio gastronómico al aire libre.

“Con sentimientos encontrados anunciamos que Patria Yards cerró sus puertas en el Distrito de Convenciones. Hoy cerramos un capítulo que nos regaló grandes momentos, muchas celebraciones, risas, música, brindis y personas increíbles que hicieron de este espacio algo verdaderamente especial”, informó el establecimiento en las redes sociales.

“Patria Yards nació para crear experiencias, y gracias a ustedes, superó cualquier expectativa. Cada visita, cada cumpleaños, cada evento, cada noche de jangueo y cada brindis fue parte de algo mucho más grande: fue una comunidad”, agregó.

Pese al cierre, la administración aseguró que se trata de un proceso de evolución y nuevos proyectos.

La empresa indicó además que continuará operando en sus otros establecimientos en Hato Rey y la calle Cerra, y adelantó la llegada de un nuevo proyecto en esta zona.

Patria Yards en el Distrito de Convenciones. ( David Villafañe Ramos )

Patria Yards abrió sus puertas en el Distrito de Convenciones en diciembre de 2023.