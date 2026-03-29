En la era de las redes sociales, cada vez es más común encontrar personas que proyectan una imagen de éxito económico.

Sin embargo, expertos en finanzas personales, según publicó El Diario New York, coinciden en que muchas de estas señales pueden ser engañosas y no necesariamente reflejan una verdadera solidez financiera.

Uno de los indicadores más visibles es el uso constante de prendas con logotipos llamativos de marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel o Balenciaga.

Aunque estas piezas suelen asociarse con estatus, estudios citados por el Boston Consulting Group revelan que una gran parte del consumo de lujo proviene de personas con ingresos medios.

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En contraste, quienes poseen grandes patrimonios tienden a preferir el llamado “lujo silencioso”, caracterizado por la discreción.

Otro comportamiento frecuente es la exposición constante de un estilo de vida ostentoso en redes sociales.

Fotos de viajes, autos o artículos costosos abundan en plataformas digitales, especialmente entre jóvenes. No obstante, informes de Credit Karma advierten que esta tendencia ha impulsado fenómenos como la “dismorfia financiera”, donde las personas perciben erróneamente su situación económica en comparación con otros.

A su vez, análisis de JPMorgan Chase indican que las personas con mayor riqueza suelen evitar este tipo de exposición por razones de seguridad.

El tipo de vehículo que se conduce también puede enviar señales equivocadas.

Tener un auto de lujo no siempre es sinónimo de solvencia. De acuerdo con expertos de J.D. Power, los gastos relacionados con un automóvil no deberían exceder una proporción razonable del ingreso.

De hecho, estudios del asesor financiero Dave Ramsey destacan que muchos millonarios prefieren marcas funcionales y confiables como Toyota, Honda o Ford.

A esto se suma la búsqueda constante de dinero rápido, ya sea a través de inversiones de alto riesgo o esquemas que prometen ingresos inmediatos sin respaldo sólido.

Diversos análisis financieros coinciden en que estas prácticas suelen generar pérdidas a largo plazo, especialmente cuando se realizan sin planificación.

Finalmente, el uso excesivo del crédito es otra señal de alerta. El abuso de tarjetas, préstamos o sistemas de financiamiento puede evidenciar una desconexión entre los ingresos reales y el nivel de gasto. Este patrón no solo compromete la estabilidad económica, sino que puede derivar en deudas difíciles de manejar.

En conjunto, los especialistas concluyen que la verdadera estabilidad financiera suele ser discreta. Por el contrario, la necesidad de aparentar riqueza tiende a manifestarse de forma visible, especialmente en entornos donde la imagen pesa más que la realidad.