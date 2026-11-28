La compra de regalos, las reuniones familiares, los viajes y las celebraciones pueden convertir la temporada navideña en uno de los periodos de mayores gastos del año. Sin una planificación adecuada, esos desembolsos podrían terminar en balances de tarjetas de crédito y deudas que se extiendan hasta los primeros meses del próximo año.

Para evitarlo, es importante establecer límites y tomar decisiones de compra de acuerdo con la capacidad económica de cada persona.

Un artículo publicado por Money.com recoge varias recomendaciones para controlar los gastos durante las fiestas y reducir el riesgo de comenzar el nuevo año con deudas.

PUBLICIDAD

Estas son cinco medidas que puedes poner en práctica:

1. Establece un presupuesto y respétalo

Antes de comenzar las compras, determina cuánto dinero puedes destinar a regalos, viajes y actividades navideñas. Es importante establecer esa cantidad tomando en cuenta tus ingresos y las obligaciones que debes cubrir durante el mes.

También puedes preparar una lista de las personas a quienes deseas regalar y fijar un límite de gasto para cada una. De esa manera, tendrás una guía al momento de comprar y evitarás desembolsos innecesarios.

Money.com recomienda preparar ese plan antes de los días de grandes ofertas, como el Viernes Negro, para que las promociones no te lleven a gastar más de lo previsto.

Si sabes que sueles hacer compras impulsivas, puedes reservar una pequeña cantidad de dinero para esos gustos. Lo importante es que esté contemplada en el presupuesto.

2. Considera regalos hechos por ti mismo

Preparar obsequios en casa puede ser una alternativa para reducir los gastos navideños. La Encuesta de Compras Navideñas de Deloitte de 2025 identificó los regalos hechos por los propios consumidores como una de las opciones para estirar el presupuesto.

Sin embargo, esta alternativa también requiere planificación. Comprar materiales costosos o adquirir paquetes de manualidades que no necesitas podría terminar saliendo más caro que comprar un regalo.

Antes de comenzar, establece cuánto puedes gastar, reutiliza materiales que ya tengas y considera buscar artículos en tiendas de descuento o de segunda mano.

3. Planifica tus viajes con anticipación

Si tienes previsto viajar durante las fiestas, reservar con tiempo y mantener flexibilidad en las fechas puede ayudarte a encontrar mejores precios.

PUBLICIDAD

Otra opción es utilizar puntos o millas acumulados en tarjetas de crédito para reducir los costos de vuelos, hoteles o alquiler de vehículos.

También puedes evaluar viajar el mismo día de la festividad. Según Money.com, las jornadas anteriores y posteriores a fechas como Acción de Gracias y Navidad suelen figurar entre las más concurridas y costosas para viajar.

4. Evita acumular deudas en las tarjetas de crédito

Si vas a utilizar una tarjeta de crédito para pagar regalos o cubrir otros gastos navideños, procura tener un plan para saldar el balance lo antes posible.

Los intereses pueden aumentar rápidamente la cantidad adeudada y convertir compras de temporada en una deuda que se prolongue durante meses.

Si no puedes pagar la totalidad del balance, establece un plan de pagos realista para reducirlo progresivamente. También debes recordar que el dinero que comprometas en diciembre no estará disponible para cubrir otros gastos en enero y febrero.

5. Evalúa cuidadosamente las opciones de compra ahora y paga después

Los servicios conocidos como Buy Now, Pay Later permiten dividir el costo de una compra en varios pagos. Aunque pueden parecer convenientes, también facilitan acumular compromisos financieros que coinciden en distintas fechas.

Algunos planes de cuatro pagos no cobran intereses si se cumplen las fechas establecidas, pero los atrasos pueden generar cargos adicionales. Otras modalidades de financiamiento a más largo plazo sí aplican intereses, que pueden ser comparables o incluso superiores a los de las tarjetas de crédito.

Antes de aceptar uno de estos acuerdos, verifica las condiciones, las fechas de vencimiento y el costo total. Evita acumular varios planes de pago al mismo tiempo.

La clave para disfrutar las fiestas sin comprometer las finanzas está en planificar los gastos, reconocer los límites del presupuesto y no dejarse llevar por la presión de comprar más de lo que realmente se puede pagar.