El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Luis Gueits, reveló que los precios de la gasolina ya han comenzado a aumentar en Puerto Rico, en medio de la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado dos ataques estadounidenses en menos de una semana.

Según indicó Gueits en una entrevista radial con Radio Isla 1320, el producto más afectado hasta el momento es el diésel, cuyo precio ha llegado a $1.40 por litro en las gasolineras de la isla. La gasolina regular y la premium también se han visto afectadas, con precios que alcanzan hasta $1.12 por litro en el caso de la regular.

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“Hemos visto un aumento en el precio del barril del petróleo y en el precio de la gasolina aquí en Puerto Rico. Esto se ha mantenido sostenido desde, diría como semana y media. Desde que la escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha continuado sin ningún tipo de negociación”, sostuvo el detallista.

Según agregó, la principal preocupación sigue siendo si el crudo podrá continuar pasando de manera segura a través del estrecho de Ormuz, una ruta marítima por la que se transporta cerca del 20 % del petróleo mundial.

“El producto que más se ha visto afectado es el diésel, me llegó a $1.40... esto es preocupante porque el diésel es especialmente vulnerable porque además de que el crudo está costoso, tenemos escasez de refinadoras a nivel mundial”, sostuvo también.

Los datos del portal del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que monitorea los precios de los combustibles, reflejan que como mencionó el detallista, la gasolina regular llega hasta $1.12 por litro, mientras que el diésel ha superado los $1.40.

A mediados de agosto, la gasolina llegó a venderse a entre $1.02 y $1.06 por litro.

Precios de la gasolina hoy, 2 de septiembre de 2026. ( Fotocaptura )

La escalada en el conflicto se produce luego de que el pasado 17 de agosto venciera el plazo de 60 días establecido para las negociaciones que llevaran a la paz entre los dos países, sin que se lograra ningún acuerdo.

Tras esto, la administración de Donald Trump reanudó esta semana los ataques contra suelo iraní, en una nueva escalada que ha dejado más de una decena de muertos.