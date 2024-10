( The Associated Press )

NUEVA YORK. Un juez de quiebras de EE.UU. aprobó el martes la venta de Tupperware Brands, allanando el camino para que la icónica empresa de almacenamiento de alimentos salga pronto de la protección del Capítulo 11 y continúe ofreciendo sus productos mientras experimenta una esperada revitalización.

La venta, a la que el tribunal de Delaware ha dado luz verde, aún está sujeta a condiciones de cierre. Según los términos del acuerdo, un grupo de prestamistas está comprando la marca Tupperware y varios activos operativos por 23.5 millones de dólares en efectivo y más de 63 millones de dólares en alivio de la deuda.

Tupperware aceptó la adquisición por parte de los prestamistas la semana pasada, en lugar de la subasta de activos prevista anteriormente. La marca dijo que espera operar como The New Tupperware Co. tras la finalización del acuerdo.

En el futuro, los clientes de los “principales mercados mundiales” podrán comprar productos Tupperware en línea y a través de la red de consultores de ventas independientes de la marca, pero la nueva empresa será “reconstruida con una mentalidad de puesta en marcha”, dijo Tupperware.

Los detalles de cómo será no están claros. Tupperware no respondió inmediatamente a las solicitudes de The Associated Press para hacer más comentarios el martes.

Tupperware revolucionó en su día el almacenamiento de alimentos, y las raíces de la marca se remontan a una misión posterior a la Segunda Guerra Mundial de ayudar a las familias a ahorrar dinero en el desperdicio de alimentos con una tapa de cierre hermético. El gigante de los envases de plástico experimentó un crecimiento explosivo a mediados del siglo XX, sobre todo con el auge de la venta directa a través de las “fiestas Tupperware”.

Celebradas por primera vez en 1948, las fiestas se promocionaron como una forma de que las mujeres, en particular, obtuvieran ingresos suplementarios vendiendo los recipientes a amigos y vecinos. El sistema funcionó tan bien que Tupperware acabó retirando sus productos de las tiendas.

En las décadas siguientes, la línea Tupperware se amplió para incluir botes, vasos de precipitados, platos para tartas y todo tipo de utensilios, y se convirtió en un elemento básico en las cocinas de todo Estados Unidos y, con el tiempo, del extranjero. Sin embargo, en los últimos años la marca ha tenido problemas para mantenerse.

Un modelo de negocio obsoleto y la creciente competencia contribuyeron a algunos de los problemas de la empresa. Al declararse en quiebra el mes pasado, Tupperware, con sede en Florida, observó que los consumidores se alejaban de la venta directa, que representaba la gran mayoría de las ventas de la marca, y preferían cada vez más los recipientes de vidrio al plástico.

Aunque las ventas mejoraron algo durante el apogeo de la pandemia del COVID-19, cuando los consumidores cocinaban y comían más en casa, Tupperware experimentó un descenso general constante a lo largo de los años. Rubbermaid, OXO e incluso los recipientes reciclados para comida para llevar atrajeron a los clientes, así como las líneas de almacenamiento doméstico de grandes minoristas como Target, Walmart y Amazon.

Mientras tanto, se acumulaban los problemas financieros. En la petición de quiebra de septiembre, Tupperware declaró más de 1,200 millones de dólares en deudas y 679.5 millones en activos.

“Esta es una situación que necesitaba urgentemente una vasta resolución global”, dijo Spencer Winters, un abogado que representa a Tupperware, durante una audiencia en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos el martes. Winters calificó el acuerdo de venta de “gran resultado” que, según dijo, preserva el negocio de Tupperware, las relaciones con los clientes y los puestos de trabajo.

El acuerdo de venta prevé que Tupperware se convierta en una empresa privada bajo la propiedad solidaria del grupo prestamista comprador, que incluye las firmas de inversión Stonehill Capital Management y Alden Global Capital.

La semana pasada, Tupperware declaró que la nueva empresa se centraría inicialmente en EE.UU., Canadá, México, Brasil, China, Corea del Sur, India y Malasia, seguidos de Europa y otros mercados asiáticos.

Otras condiciones de cierre que deben cumplirse antes de que se complete la transacción incluyen un asunto con una entidad suiza que aún debe resolverse, según declaraciones realizadas en los tribunales el martes.