La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) anunció que distribuirá $3,638,012 en dividendos a las cooperativas aseguradas, luego de alcanzar el nivel de capitalización más alto de su historia, con 2.98 %, y una posición neta de aproximadamente $305 millones al cierre del año fiscal 2026.

El anuncio se realizó durante la 43.ª Asamblea Anual Informativa de la entidad, en la que su presidenta ejecutiva, Mabel Jiménez Miranda, presentó los resultados financieros e institucionales alcanzados durante los últimos cinco años.

Según Jiménez Miranda, cuando comenzó su gestión en 2021, COSSEC contaba con unos $136 millones para responder a sus responsabilidades como asegurador y mantenía un nivel de capitalización por debajo del óptimo establecido por ley.

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“Hoy contamos con una Corporación mucho más sólida, con una posición neta de $305 millones y el nivel de capitalización más alto de nuestra historia”, expresó la funcionaria, quien atribuyó los resultados a la disciplina financiera, la evaluación de riesgos y las decisiones tomadas durante ese periodo.

La presidenta ejecutiva también destacó que, luego de ocho años sin distribuir dividendos, COSSEC retomó esta práctica en 2024 como resultado de su fortalecimiento financiero. Para el año fiscal 2026, la distribución asciende a más de $3.6 millones.

Cinco cooperativas tendrán acceso a financiamiento federal

Entre los avances presentados durante la asamblea figura la incorporación de cinco cooperativas puertorriqueñas al Federal Home Loan Bank of New York (FHLBNY), institución que ofrece alternativas de liquidez y financiamiento a sus miembros.

Las cooperativas La Sagrada Familia, LarCoop, Camuy, Jesús Obrero e Isabela ya fueron admitidas, mientras otras cinco instituciones continúan el proceso para integrarse.

COSSEC indicó que esta gestión fue posible mediante la aprobación de la Ley 73 de 2025, la firma de un memorando de entendimiento con el FHLBNY y el establecimiento de los requisitos regulatorios para facilitar la participación de las cooperativas locales.

Jiménez Miranda sostuvo que esta incorporación representa nuevas herramientas financieras que podrían ampliar la capacidad de las cooperativas para atender las necesidades de sus socios y comunidades.

El sistema cooperativo supera los $12,600 millones en activos

Durante la asamblea también se divulgaron cifras sobre el desempeño del sistema cooperativo de ahorro y crédito. Al cierre de junio de 2026, las instituciones superaban los $12,664 millones en activos y mantenían una cartera de préstamos de aproximadamente $7,958 millones.

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El sistema contaba, además, con más de 1.16 millones de socios.

De acuerdo con COSSEC, desde 2022 los activos aumentaron en más de $1,200 millones, mientras que la cartera de préstamos creció cerca de $2,000 millones. Durante ese mismo periodo se sumaron más de 51,000 socios, aunque el número de cooperativas disminuyó de 107 a 91 debido a procesos de consolidación.

La corporación también informó sobre la modernización de sus herramientas de supervisión y evaluación de riesgos, así como la implementación de nuevas disposiciones relacionadas con la tecnología, la seguridad de la información y la prevención de la explotación financiera de adultos mayores y personas con impedimentos.

Además, destacó los programas de educación continua y capacitación dirigidos al personal de COSSEC y a los líderes de las cooperativas, incluidos sus presidentes ejecutivos, juntas de directores y comités de supervisión.

La 43.ª Asamblea Anual Informativa reunió a representantes del movimiento cooperativo para discutir asuntos relacionados con la administración, supervisión y desarrollo de estas instituciones financieras.

COSSEC es la entidad encargada de regular, supervisar y asegurar las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, con la responsabilidad de proteger los intereses de sus socios y velar por la estabilidad del sistema.