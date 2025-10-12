Desde las autoridades de Costco anunciaron que la cadena pondrá en marcha una importante expansión en Estados Unidos con la inauguración de 35 nuevas tiendas que se repartirán por distintas ubicaciones estratégicas para la empresa.

Según reveló su director ejecutivo Ron Vachris en una conferencia telefónica citada por The Sun, se espera que las tiendas se inauguren cerca de agosto de 2026.

Vachris también detalló que 30 de esas 35 serán tiendas completamente nuevas, mientras que las otras 5 serán reubicaciones de tiendas ya existentes.

Aunque no se conoce totalmente los estados y/o territorios donde ubicarán las nuevas tiendas, Fox Business alegó que algunos de ellas estarán en Massachusetts, California, Texas y Michigan.

Los otros destinos se desconocen al momento.

El propio Vachris ya había previsto anteriormente tener una tasa anual del 30 por ciento en aperturas de tiendas a nivel nacional, por lo que se esperaban nuevos anuncios sobre inauguraciones.

De hecho, todo esto se dio después de que Costco haya reafirmado su postura de abrir una hora antes todos los días solo para los miembros ejecutivos, pese a que esta medida recibió mucha resistencia por parte de los miembros del plan “Gold”, que no podían contar con ese beneficio.

Vachris explicó que este movimiento fue, en gran parte, uno de los que permitió que la empresa se siga expandiendo en Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta y qué beneficios tiene la membresía ejecutiva de Costco en Estados Unidos?

Según la página oficial de Costco, la membresía ejecutiva tiene un valor de US$130 al año, y trae los siguientes beneficios: