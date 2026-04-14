La cadena Costco anunció el retiro a nivel nacional de varias bases para cama vendidas exclusivamente a través de su plataforma digital, luego de que se reportaran incidentes en los que consumidores resultaron lesionados por fallas estructurales en el producto.

El retiro fue emitido por la empresa Samson International el pasado 2 de abril, en coordinación con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés), e incluye modelos de la marca Universal Broadmoore, líneas Bellevue y Oaklynn.

De acuerdo con el aviso oficial, las bases retiradas presentan un defecto en las vigas del dosel, las cuales pueden desprenderse y colapsar, especialmente cuando la cama es movida después de su ensamblaje, lo que representa un riesgo de lesiones para los usuarios.

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Las autoridades federales han recibido al menos cinco reportes de colapso, incluyendo casos en los que las vigas cayeron sobre consumidores, provocando cuatro lesiones leves como contusiones en cabeza y hombros.

El retiro incluye aproximadamente 5,600 unidades vendidas en Estados Unidos y 516 adicionales en Canadá, distribuidas entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

Los modelos afectados son:

Bellevue (queen y king): M24109230 y M24109240

Oaklynn (queen y king): M24107230 y M24107240

El nombre del fabricante y el número de modelo se encuentran en una etiqueta ubicada en el interior de la estructura de la cama.

Las bases fueron vendidas exclusivamente en Costco.com a un precio aproximado de entre $900 y $1,000.

Las autoridades recomiendan a los clientes que ya hayan ensamblado el producto no mover la estructura hasta recibir asistencia del fabricante.

Samson International está ofreciendo un kit de reparación gratuito que incluye soportes metálicos y accesorios de montaje para reforzar la estructura y evitar nuevos incidentes.

“Por precaución, estamos realizando este retiro voluntario en coordinación con la CPSC”, indicó la compañía en un comunicado dirigido a los consumidores.

Los clientes pueden solicitar asistencia llamando al 800-357-0701 en horario laboral (hora del este), o accediendo al portal oficial de Samson International o su correo electrónico de servicio al cliente.