La edad en la que una persona decide solicitar los beneficios del Seguro Social puede tener un impacto significativo en el dinero que recibirá durante el resto de su vida. Aunque es posible comenzar a cobrarlos desde los 62 años, esperar algunos años más puede traducirse en pagos mensuales considerablemente más altos.

De acuerdo con las normas del programa, existen tres edades clave que marcan una diferencia importante: 62, 67 y 70 años.

Reclamar a los 62 años: el beneficio llega antes, pero es menor

Los 62 años representan la edad mínima para solicitar los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, quienes deciden hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación aceptan una reducción permanente en el monto que recibirán cada mes.

PUBLICIDAD

Para las personas nacidas en 1960 o después, solicitar el beneficio a los 62 años reduce el pago mensual en aproximadamente un 30%.

Por ejemplo, si una persona tendría derecho a recibir $2,000 mensuales al llegar a la edad plena de jubilación, al reclamar a los 62 años obtendría alrededor de $1,400 al mes.

Además, los futuros ajustes por costo de vida (COLA) también serán menores, ya que se calculan sobre el beneficio recibido.

Aun así, esta opción puede ser conveniente para quienes enfrentan problemas de salud, tienen una expectativa de vida limitada o necesitan ingresos de inmediato.

Los 67 años: la edad plena de jubilación

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es a los 67 años.

Solicitar el Seguro Social en ese momento permite recibir el beneficio completo, sin reducciones por haber comenzado a cobrar de forma anticipada.

Muchos expertos consideran esta una de las opciones más equilibradas, especialmente para quienes dependerán del Seguro Social como una de sus principales fuentes de ingresos durante el retiro.

Esperar hasta los 70 años aumenta el cheque mensual

Después de alcanzar la edad plena de jubilación, el Seguro Social otorga créditos por retrasar el inicio de los beneficios.

Estos incrementan el pago mensual en aproximadamente un 8% por cada año que se posponga la solicitud, hasta cumplir los 70 años.

Una persona que tendría derecho a $2,000 mensuales a los 67 años podría recibir cerca de $2,480 si espera hasta los 70.

A partir de esa edad ya no se generan aumentos adicionales por seguir esperando, por lo que muchos especialistas consideran que los 70 años representan el punto máximo desde el punto de vista financiero.

PUBLICIDAD

Además, un beneficio mensual más alto también significa que los futuros ajustes por costo de vida tendrán un mayor impacto en dólares.

La mejor edad depende de cada persona

No existe una respuesta única sobre cuál es el mejor momento para reclamar el Seguro Social.

La decisión dependerá de factores como el estado de salud, la expectativa de vida, la necesidad de ingresos, otras fuentes de dinero disponibles y los planes para la jubilación.

Algunas personas, por ejemplo, optan por solicitar los beneficios a los 65 años para hacer coincidir ese momento con su inscripción en Medicare.

Antes de tomar una decisión, los especialistas recomiendan analizar cuidadosamente cómo cada edad puede afectar el ingreso mensual y el dinero total que podría recibirse durante la jubilación.