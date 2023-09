“Mi sueño es ser una azafata (...) Estoy confundida sobre la paga. Algunos dicen que es buena, otros dicen que es mala. ¿Cuál es tu opinión?”, se leía en la pregunta que una seguidora le hizo a Isa Reveron, una asistente de vuelo que suele compartir para sus más de 17,000 seguidores en TikTok (@isareveron) algunas de sus experiencias mientras trabaja. Como este es una de las dudas que más le suelen transmitir, respondió de una vez por todas cuál es el sueldo de una aeromoza y cuáles son los factores que lo determinan. Lo que dijo sorprendió a sus seguidores, quienes se mostraron aún más interesados por conocer todos los detalles.

PUBLICIDAD

¿Cuánto ganan las azafatas en aerolíneas regionales?

De acuerdo con Isa, el salario de las azafatas está estigmatizado, por lo que hay quienes dicen que los sueldos son extremadamente bajos. “Cuánto te pagan viene del tipo de aerolínea para la que trabajas. En la parte de abajo están las regionales, esas que vuelan en aviones pequeños”, inició la también tiktoker. Esas empresas pagarían entre 18 y 19 dólares por hora, lo cual, enfatizó, es “extremadamente bajo”.

“Aunque decir de 18 a 19 dólares suena mucho para algunas personas, considerando el hecho de que usualmente las azafatas cobran desde 60 a 75 horas al mes, eso no es demasiado”, señaló la tiktoker, quien trabajaría en Global Crossings Airlines, con sede en Miami.

¿Cuánto ganan las azafatas en aerolíneas low cost?

Las aerolíneas low cost son las que le siguen en monto y, de acuerdo con su búsqueda, pagan entre 20 a 23 dólares la hora. “Lo cual es decente, pero aún no es tan bueno”, calificó.

Lo que cobran las azafatas en las aerolíneas más grandes

“Estas (las aerolíneas principales) pagan más, el salario es entre 26 y 31 dólares la hora y ese es solo el pago inicial. Luego todo depende del cargo, algunas tienen incluso servicios VIP y tratos para celebridades. Lo que realmente debes saber es que hay regionales, low cost y las principales”. La azafata detalló que en sus cheques de pago no solo se toma en cuenta esto, sino también el per diem, una cantidad parecida a los viáticos, que se les da para los gastos diarios.

PUBLICIDAD

Para aclarar el término, ejemplificó con dos aerolíneas distintas, sobre cuánto se paga por hora y por el per diem. Citó a Glassdor y lo explicó de la siguiente manera:

En Skywest

$19 por 70 horas de vuelo = 1,330 dólares.

$2 por 350 horas de per diem = 700 dólares.

Total: 2090 dólares.

American Airlines

$31 por 70 horas de vuelo =2,170 dólares.

$2,20 por 350 horas de per diem = 770 dólares.

Total: 2,940 dólares.

“Como ves, algunas aerolíneas pagan mejor que otras, pero realmente la cantidad viene de cuántas horas vuelas”, detalló la tiktoker.

La comunidad virtual mostró su interés en conocer más detalles sobre la vida como asistente de vuelo de esta joven e inundaron su grabación con preguntas: “¿Cómo solicitas ser asistente de vuelo? ¿Y cuanto dura el entrenamiento?”. Otro preguntó: “Si eso es pago mensual no es mucho”. “Quería ser azafata, pero me dijeron que no se pueden hacer tatuajes, así que renuncié a ese sueño porque ya tengo unos cuantos”, añadió una más y así varios le pidieron otros videos con más explicaciones.