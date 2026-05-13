¿El elevado precio de la gasolina le ha hecho plantearse un híbrido para su próximo vehículo? No te culpamos, sobre todo si conduces mucho.

Afortunadamente, hay muchos híbridos entre los que elegir, y muchos no cuestan mucho más que sus homólogos no híbridos. Pero para recuperar el sobrecoste de un híbrido lo más rápido posible y empezar a ahorrar dinero, no te recomendamos comprar cualquier híbrido.

15 Fotos La marca lanzó nuevos modelos eléctricos entre los que también figura el bZ Woodland.

Los expertos en autos de Edmunds resumen cuatro consejos que te darán las herramientas que necesitas para encontrar un híbrido que maximice tus ahorros.

Apuesta por los híbridos con periodos de amortización más cortos

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Los híbridos nuevos suelen costar más que los vehículos de gasolina similares, así que elige un híbrido que no cueste mucho más que su hermano no híbrido.

Con esta estrategia, compensarás más rápidamente la diferencia de precio con el ahorro de combustible que proporciona un híbrido.

Por ejemplo, la versión híbrida SE del Hyundai Santa Fe 2026, que es uno de los SUV de tres filas de asientos de Hyundai, cuesta sólo 1,350 dólares más que el Santa Fe normal.

Según la EPA, la versión híbrida puede ahorrarte 850 dólares al año en costes de combustible en comparación con el Santa Fe normal si conduce 15,000 millas al año. Así que, dependiendo de cuánto conduzcas, el ahorro de combustible podría cubrir el coste extra en menos de dos años.

El Ford Maverick, que es el pick-up compacto de Ford, y el pequeño SUV de lujo Lexus NX son otros dos modelos que se amortizan antes que la mayoría si se adquiere la versión híbrida. En cambio, algunos híbridos pueden tardar varios años en recuperar su coste extra. Por ejemplo, la versión híbrida del Honda Civic cuesta 2,700 dólares más que un Civic no híbrido comparable, y la EPA calcula que sólo ahorrarás 450 dólares al año si te decides por el híbrido.

Para saber cuánto tardarás en recuperar el sobrecoste del híbrido que quieres, visita la herramienta de comparación de mpg de la EPA.

Pero si el híbrido que quieres no está ahí, puedes averiguarlo tú mismo comparando la diferencia de precio entre el híbrido que quieres y su versión no híbrida. Después, compara el coste anual estimado de combustible de cada uno introduciendo los vehículos en la web de ahorro de combustible de la EPA.

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Encuentra modelos que destaquen en mpg

Si no te preocupan las diferencias de precio y sólo quieres empezar a ahorrar dinero en gasolina, céntrate en conseguir un vehículo con altas estimaciones de ahorro de combustible. El Toyota RAV4 2026 es una gran opción para un SUV pequeño porque viene exclusivamente como híbrido y obtiene hasta 43 mpg combinadas estimadas por la EPA.

¿Quieres algo más pequeño que un RAV4? El Kia Niro ofrece hasta 53 mpg. ¿Y si quieres el híbrido más eficiente para 2026? La respuesta es algo de lo que probablemente hayas oído hablar: el Toyota Prius. Un Prius de 2026 puede obtener hasta 57 mpg combinadas según la EPA.

Compra de segunda mano para una mejor oferta

Si te convence un híbrido de segunda mano, puedes evitar por completo el sobreprecio de los híbridos. Un modelo híbrido con más kilómetros o uno o dos años de antigüedad puede costar lo mismo o menos que un modelo no híbrido comparable. Para compensar el mayor kilometraje o la antigüedad, opta por un híbrido de segunda mano certificado, ya que suele incluir una garantía adicional.

En algunos casos, puedes encontrar un híbrido al mismo precio que un no híbrido, independientemente de la antigüedad o el kilometraje, si lleva mucho tiempo en el concesionario. Los concesionarios tienden a rebajar los vehículos que no se venden rápidamente para mover el inventario.

Los nuevos SUV híbridos de tres filas de asientos pueden ahorrarte más

Los SUV híbridos de tres filas de asientos son una gran opción si tienes una familia numerosa y quieres ahorrar gasolina. Además, hay más modelos híbridos en el mercado que nunca. El nuevo Hyundai Palisade Hybrid SEL 2026, por ejemplo, puede ahorrarte hasta 1.100 $ al año frente a la versión no híbrida, suponiendo que recorras 15.000 millas al año. Con un ahorro así, se recupera el sobrecoste en unos dos años. El Toyota Grand Highlander Hybrid es otro SUV espacioso de tres filas de asientos que podría amortizarse en unos dos años.

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Dados Edmunds

Ahorrar dinero es sólo una de las ventajas de tener un híbrido. Muchos híbridos son también más potentes que los no híbridos y ofrecen una experiencia de conducción más suave. También producen menos emisiones y desgastan menos los frenos gracias a su sistema de frenado regenerativo.

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Esta historia fue proporcionada a The Associated Press por el sitio web de automoción Edmunds.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.