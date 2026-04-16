El Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA) informó que las ventas de automóviles nuevos continúan un patrón descendiente.

Según su informe mensual, las ventas acumulativas de los primeros tres meses del año estuvieron 19.99% por debajo del mismo período en 2025. El total de enero a marzo de 2026 fue de 23,675 unidades versus las 29,591 vendidas durante los primeros tres meses del 2025 para una diferencia de 5,916 vehículos menos.

La caída en ventas fue aún más severa al comparar meses individuales. Marzo de 2026 estuvo un 29.14% por debajo de marzo de 2025. El tercer mes de este año logró mover 8,554 unidades versus las 12,072 que salieron de los dealers del país durante marzo del pasado año.

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Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, le atribuyó la diferencia principalmente al tema de los aranceles expresando: “La caída significativa que estamos experimentando responde en gran parte a las ventas extraordinarias que se registraron durante el mismo periodo de 2025, por una anticipación del mercado a los aranceles que entrarían en vigor más tarde en el año y que han tenido un gran impacto sobre el precio de los autos”.

Posición Marca Unidades vendidas 1 Toyota 7,054 2 Hyundai 3,519 3 Kia 2,177 4 Ford 2,012 5 Mitsubishi 1,706 6 Chrysler* 1,505 7 Nissan 1,257 8 Honda 1,146 9 BMW 598 10 Mercedes-Benz 415

Fuente: Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA)Desglose: Andrés O’Neill

*Los totales de Chrysler incluyen sus cuatro marcas americanas (Chrysler, Dodge, Jeep y Ram)