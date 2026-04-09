Muy pocos de ustedes lo han visto en persona y cuando lo tengan de frente les aseguro experimentarán dos reacciones: se maravillarán... o se espantarán.

Así mismo han reaccionado los que han visto el nuevo vehículo del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que, paulatinamente, se ha ido integrando a varios correos y rutas postales de Puerto Rico.

La extraña van altísima, y con un parabrisas tan gigante que pudiera ocupar media cancha de baloncesto, es la nueva generación de vehículo postal que el USPS aprobó en 2021 y que recién ha ido introduciendo a lo largo de su sistema.

Se llama Oshkosh Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) y es producido en el estado de Carolina del Sur por la Oshkosk Corporation, una compañía de Wisconsin que confecciona vehículos especializados, como camiones de bomberos, ambulancias, transportes militares y remolques de aviones.

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El contrato entre Oskosh y USPS es por 160,000 unidades que irán sustituyendo al envejecido y obsoleto, pero prácticamente indestructible, camioncito Grumman LLV (Long Life Vehicle o “vehículo de vida larga”).

El simpático Grumman, que nunca tuvo algo tan básico como acondicionador de aire, entró en servicio hace exactamente 40 años y desde entonces ha sido el principal vehículo del correo. A su vez, sustituyó al Jeep DJ-5 que había sido parte de la flota desde 1968 (ver galería de fotos).

37 Fotos Desde carretas, bicicletas y guaguas eléctricas, dale un vistazo a los modelos

Las primeras Oskosh en integrarse a la flota postal aparecieron en 2024 en Athens, Georgia y desde ahí han ido propagándose a lo largo de la red postal. Ya hay alrededor de 35,000 en circulación. En semanas recientes han ido apareciendo en Puerto Rico.

Seguramente, estarán preguntándose por qué tiene una apariencia tan extraña. La respuesta es una: funcionalidad. Al solicitar propuestas, USPS no solo exigió un vehículo en el que personas altas pudieran trabajar de pie sin tener que agacharse, sino que también pasaran caminando de la cabina al área de carga sin tener que bajarse del vehículo.

Otro requisito: gran visibilidad. Para ello se instaló un asiento sumamente alto (queda a 48 pulgadas sobre el suelo) para que el cartero pueda ver por encima del tráfico y peatones. Eso y la requerida altura del techo son la razón por la que ese cristal delantero sea tan colosal.

El diseño tan extraño seguramente los tendrá preguntándose si son vehículos eléctricos. La respuesta es: algunos sí y algunos no. La mayoría son de gasolina y utilizan el dúo de motor EcoBoost 2.0 y transmisión automática de ocho velocidades de Ford Motor Company. En cuanto a la versión eléctrica, la Oshkosh no es la primera en la historia del USPS. Tan temprano como en 1901 hubo carruajes eléctricos para uso postal provistos por la extinta automotriz americana Pope. Tampoco es la única van eléctrica en la flota actual ya que en el 2023 fue integrada la Ford E-Transit cuyo contrato es de 9,000 unidades.