Como casi todo boricua, he ido muchas veces a Florida.

Algunos de esos viajes han sido de vacaciones, otros de trabajo y, por supuesto, para visitar la familia. Pero nunca había llegado allá para manejar Lamborghinis.

En un breve viaje de dos días, periodistas y comunicadores de Latinoamérica pudimos probar los dos modelos más recientes de la célebre marca italiana: el súper deportivo Temerario y la SUV Urus SE.

La premisa fue muy simple: dos días, dos modelos.

El equipo de Lamborghini diseñó la actividad para aprovechar el tiempo y comenzar la acción de inmediato. Así que los autos ya nos esperaban en el mismo estacionamiento del aeropuerto de Miami para comenzar la ruta hacia Islamorada, en los Cayos de la Florida.

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Comencé con el Temerario. O sea, que tras bajarme de un avión, subí a otro, solo que terrestre, sin alas y de cuatro ruedas.

El evento estuvo centrado en estos dos modelos específicamente porque ambos son un paso evolutivo muy importante en la electrificación de Lamborghini.

Ninguno de los dos son 100% eléctricos (EV), pero sí híbridos. Es decir, tienen motor de gasolina que es asistido por uno o más motores eléctricos.

Al ser híbridos, por primera vez el lineup completo de Lamborghini consistirá exclusivamente de vehículos que contienen algún grado de electrificación.

El otro superdeportivo de la marca, el Revuelto, que fue introducido para el año modelo 2024, también es híbrido.

Los vehículos electrificados no son nuevos para Lamborghini ya que tuvo dos previo al Revuelto: Sián (2019) y la segunda generación del Countach (2021). Luego añadió el Fenómeno (2025). Pero los tres han sido ediciones especiales con producciones minúsculas limitadas a muy pocos ejemplares.

Con el Temerario y la Urus SE Lamborghini completa un lineup que es exclusivamente de modelos electrificados de producción continua.

De ambos modelos, el Temerario siempre fue ideado, desarrollado y creado para que fuera híbrido.

La Urus no fue así y comenzó sus días en 2018 con modelos solo de gasolina. Pero ahora la híbrida SE sustituye a todas las Urus “no híbridas”.

Además del V8 twin turbo de 4.0 litros que siempre ha tenido, la Urus SE ahora cuenta con un motor eléctrico que aumenta su potencia a 789 caballos de fuerza.

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Es tan potente que aun cuando pesa poco más de dos toneladas y media, tiene un arranque de 0 a 60 mph digno de un cupé deportivo ágil y liviano: 3.4 segundos. Su velocidad máxima es de 194 mph.

El Temerario también tiene un V8 twin turbo de 4.0 litros, pero está acompañado de tres motores eléctricos. Uno va conectado directo al motor y los otros dos a las ruedas delanteras, por lo que es efectivamente un carro all wheel drive (AWD) o de tracción en las cuatro ruedas.

Su potencia es de 907 caballos de fuerza con un arranque de 0 a 60 mph de unos relampagueantes 2.4 segundos y una velocidad máxima de 213 mph.

Claro, no pude probar todo ese derroche de potencia, especialmente con límites de velocidad tan bajos como de 45 mph en la famosa ruta 1 que lleva hacia los cayos. Pero fue precisamente en esa lentitud y en el caótico tráfico de Miami que pude sorprenderme con lo dócil y civilizado que puede ser el Temerario aún cuando es realmente un toro salvaje de 907 caballos.

Tiene una cabina cómoda, relativamente amplia y, con el modo de manejo adecuado, puede ser silencioso y ofrecer un rodaje suave.

Tampoco probé todo el potencial de la Urus SE al próximo día en el viaje de regreso a Miami. Pero igualmente, experimenté que otro monstruo extremadamente potente puede ser amablemente dócil.

Con una cabina muy amplia, cómoda, extremadamente lujosa, con espacio para cinco ocupantes y bastante carga, más un rodaje suave y cómodo, la Urus SE es un excelente vehículo para familias… muy adineradas.

Así que con un lineup únicamente de híbridos, ¿está Lamborghini apuntando hacia los 100% eléctricos?

Ya no. Tan reciente como el pasado mes de febrero anunció la cancelación del que sería su primer EV, el Lanzador. Los planes son ahora de desarrollarlo como un híbrido.