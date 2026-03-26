Los aficionados a los autos tuvieron un banquete con tres eventos que buscaron complacer todos los gustos

Andrés O’NeillEl pasado fin de semana estuvo sumamente activo para los amantes los automóviles ya que pudieron disfrutar de tres eventos gratuitos.

El primero, llamado RAVolution Experience, comenzó el viernes y duró de corrido hasta el domingo. Se efectuó en el Distrito T-Mobile de San Juan y consistió de exhibiciones del nuevo modelo de sexta generación de la Toyota RAV4. También ofrecieron pruebas de manejo impartidas por instructores.

Un gran segmento del estacionamiento fue delimitado con conos que crearon distintas pistas en las que se probaron elementos como aceleración, frenado, manejo y slalom.

PUBLICIDAD

RAV4 Woodland ( Andrés O'Neill, Jr. )

Incluso, hasta hubo una porción que simulaba un tramo off road en la que demostraron los talentos del máximo modelo todoterreno, la RAV4 Woodland.

El RAVolution Experience contó con la participación de El Gran Combo durante la tarde del sábado.

Precisamente, el sábado, el capítulo de Puerto Rico del Antique Automobile Club of America (AACA) celebró en Guaynabo el “Special Nationals”, un evento que no se celebraba en la Isla desde el 2024.

Es un certamen en el que jueces expertos en la preservación de autos antiguos viajan a la Isla para unirse a jueces locales y evaluar automóviles de 25 años o más.

En esta ocasión participaron cerca de 150 ejemplares y el más antiguo fue un Ford Modelo T de 1927.

La cualidad más importante que se busca en cada una de las ediciones del Special Nationals es la originalidad.

La misma AACA enfatiza que los vehículos deben de estar lo más cercanos posible a cuando salieron nuevos de los concesionarios. Por tanto, compiten ejemplares con un alto grado de originalidad, aunque también aquellos que han sido restaurados, pero en los que se han utilizado piezas, componentes, materiales, colores y pinturas idénticos a los originales.

El tercer evento tuvo un enfoque hacia los autos deportivos, específicamente el Chevrolet Corvette.

Aprovechando el reciente lanzamiento del Corvette ZR1, el concesionario Toa Baja Chevrolet celebró una actividad para dueños y entusiastas del máximo deportivo americano.

Corvette, edición Stingray R. ( Andrés O'Neill, Jr. )

Por supuesto, estuvo el nuevo ZR1, pero compartió escenario con ejemplares similares de las pasadas dos generaciones (C7 y C6). También hubo otros modelos especiales, como Z06 y varios más de producción regular.

Fue la segunda actividad dedicada al ZR1 en fines de semanas consecutivos ya que el sábado 14 el concesionario Caguas Chevrolet también tuvo su propia presentación del Corvette más potente de todos los tiempos.