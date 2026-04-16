En 2023 fui a la pequeña ciudad de Franklin, Tennessee, para cubrir un evento periodístico de Nissan e Infiniti.

Fue un viaje muy productivo con muchas actividades y temas para reseñar. Una en específico fue muy poco común.

Nos llevaron a una sala en la sede norteamericana de la automotriz para mostrarnos un prototipo. Lo inusual fue que nos dieron instrucciones muy estrictas de que no podíamos publicar, divulgar ni describir lo que veríamos.

¿Fotos? Menos aún. De hecho, todos los invitados tuvimos que poner nuestros celulares dentro de unos saquitos con cerradura para que no los usáramos.

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El prototipo resultó ser muy atractivo. Era una SUV mediana con un regio diseño fastback. No tenía emblemas, pero de inmediato desciframos que era una Infiniti porque el diseño frontal era muy similar al de la nueva generación del máximo modelo de lujo de la marca, la QX80.

También deducimos que no era una versión deportiva de la QX80, pues no era tan grande. Era más bien del tamaño de la mediana QX60.

La manera de describir aquel modelo experimental era algo así como una QX60 con frente de QX80 y un marcado ángulo deportivo en la parte trasera.

Mientras la admiraba recuerdo haber pensado: “Esto se va a llamar QX65”.

Pensé así porque el tamaño era el de una QX60, pero por el corte deportivo trasero, habría que cambiarle el último dígito de un cero a un cinco.

Después de todo, esa fue precisamente la estrategia que utilizó Infiniti cuando creó la versión fastback de la compacta QX50 al nombrarla QX55.

Pues my friends, la pegué. Infiniti acaba de celebrarle el debut mundial en Nueva York al mismísimo modelo que vi en aquella presentación secreta en Tennessee.

Es un modelo del 2027 y estará llegando a Puerto Rico el próximo mes.

¿Y cómo se llama? QX65.

Aunque su diseño frontal proviene de la nueva generación de la QX80, la combinación de SUV con diseño fastback va mucho más atrás.

Ya les mencioné que la QX55 tiene esa misma combinación, pero el concepto es más antiguo que eso y fue creado por la misma Infiniti.

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En el 2002, lanzó la FX una crossover a la que se le atribuye ser la primera SUV o crossover con diseño fastback.

La acogida de la FX fue tal que muchas automotrices copiaron el diseño naciendo así todo un nuevo segmento de SUVs.

Infiniti bautizó esta nueva configuración como crossover coupé.

Tal y como les adelanté en mi programa MotorShow TV (sábados a las 8:00 p.m. por el Canal 7), con la QX80 Infiniti estrenó un lenguaje de diseño que irá integrando en nuevos modelos y en los existentes según los vaya rediseñando.

Lo estamos viendo en esta nueva QX65 y estará ocurriendo lo mismo en los nuevos modelos que Infiniti tiene en sus planes y que estará lanzando continuamente hasta el 2028.