Destilería Serrallés anunció este miércoles el nombramiento de Martin Guzmán como principal oficial ejecutivo (Chief Executive Officer, CEO) de la compañía y sus subsidiarias.

Guzmán cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas y en la dirección de organizaciones internacionales, donde ha desarrollado estrategias de crecimiento y supervisado operaciones en distintas regiones del mundo.

Martin Guzmán, nuevo CEO de Destilería Serrallés. ( Suministrada )

Durante su trayectoria profesional, ocupó puestos de alto nivel en compañías multinacionales con operaciones en América del Norte, Europa, América Latina, el Caribe, Asia, Medio Oriente y África.

“La llegada de Martin marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Destilería Serrallés. Su experiencia internacional y amplia visión de negocio se suman a la fortaleza de nuestra organización, contribuyendo a la continuidad de nuestra estrategia de crecimiento y al fortalecimiento de nuestras marcas”, expresó la Junta de Directores de Destilería Serrallés en un comunicado de prensa.

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“Su liderazgo ayudará a construir sobre los logros alcanzados, siempre preservando el legado y los valores que han distinguido a Serrallés a través de generaciones”, agregó.

Fundada en 1865 en Ponce, Destilería Serrallés es una empresa familiar puertorriqueña con una tradición ronera de más de 160 años y seis generaciones.

La compañía produce Don Q, su marca insignia y una de las etiquetas de ron más reconocidas y premiadas de la industria. Según la empresa, es el ron de mayor venta en Puerto Rico.

A lo largo de su historia, Serrallés ha combinado métodos tradicionales de destilación y añejamiento con procesos de innovación para elaborar sus productos.