Destilería Serrallés nombra nuevo CEO
Martin Guzmán asumirá la dirección de la empresa puertorriqueña y sus subsidiarias.
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Destilería Serrallés anunció este miércoles el nombramiento de Martin Guzmán como principal oficial ejecutivo (Chief Executive Officer, CEO) de la compañía y sus subsidiarias.
Guzmán cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas y en la dirección de organizaciones internacionales, donde ha desarrollado estrategias de crecimiento y supervisado operaciones en distintas regiones del mundo.
Durante su trayectoria profesional, ocupó puestos de alto nivel en compañías multinacionales con operaciones en América del Norte, Europa, América Latina, el Caribe, Asia, Medio Oriente y África.
“La llegada de Martin marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Destilería Serrallés. Su experiencia internacional y amplia visión de negocio se suman a la fortaleza de nuestra organización, contribuyendo a la continuidad de nuestra estrategia de crecimiento y al fortalecimiento de nuestras marcas”, expresó la Junta de Directores de Destilería Serrallés en un comunicado de prensa.
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“Su liderazgo ayudará a construir sobre los logros alcanzados, siempre preservando el legado y los valores que han distinguido a Serrallés a través de generaciones”, agregó.
Fundada en 1865 en Ponce, Destilería Serrallés es una empresa familiar puertorriqueña con una tradición ronera de más de 160 años y seis generaciones.
La compañía produce Don Q, su marca insignia y una de las etiquetas de ron más reconocidas y premiadas de la industria. Según la empresa, es el ron de mayor venta en Puerto Rico.
A lo largo de su historia, Serrallés ha combinado métodos tradicionales de destilación y añejamiento con procesos de innovación para elaborar sus productos.