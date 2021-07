Mientras que por un lado ya comenzaron a emitirse las multas por cruzar por las estaciones de peajes sin balance en el AutoExpreso, por el otro los ciudadanos pasan múltiples vicisitudes para lograr comprar el sello electrónico en los puntos de ventas.

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, confirmó a Primera Hora que “no hay” disponibilidad de sellos, porque no se los están entregando a los comercios. Comentó que en sus gasolineras de Aguada, Hormigueros y Sabana Grande lleva más de un mes sin tener este sello disponible para la venta.

También varios establecimientos de la cadena Farmacias Aliadas que tienen un acuerdo de venta, llevan hasta tres meses sin recibir los sellos, según constató este diario. Algunos comerciantes indicaron que solo pueden dar el servicio de recarga.

PUBLICIDAD

El presidente de la Junta de Directores de Farmacias Aliadas, José Vázquez, informó que AutoExpreso se retrasó “más de la cuenta” cambiando el formato del sello. Indicó que la semana pasada los recibió en su gasolinera y que esperaba también recibir un paquete en su farmacia.

A pesar de la denuncia de clientes y comerciantes sobre la falta de sellos electrónicos, la Autoridad de Carreteras y Transportación alegó, a través de su portavoz de prensa, Muriel Lázaro, que en inventario hay disponibles 125,000 sellos electrónicos del AutoExpreso. La funcionaria no supo indicar, sin embargo, la razón por la que no están disponibles en los puntos de ventas.

“El 60% de los sellos se venden en el carril de recarga”, señaló.

Algunos de los cerca de 125 punto de ventas adicionales que se exponen en la página de AutoExpreso, principalmente garajes de gasolina Puma, Texaco y Total, así como en las Farmacias Aliadas, sufren complicaciones para tener disponible estos sellos electrónicos que permiten a la persona pasar por los peajes y evitar ser multados.

Mercado, quien lidera a los dueños de gasolineras, dio la queja precisamente justo cuando terminó una comunicación con su contacto en AutoExpreso para reclamar que llevaba más de un mes sin sellos electrónicos para la venta. “Hemos estado llamando y ellos no tienen. Alguien en el chat (de los gasolineros) escribió que están empezando a distribuir”, dijo.

Sin embargo, afirmó que sus gasolineras de Aguada, Hormigueros y Sabana Grande no los han recibido. “Llevamos ya más de un mes sin ellos y la gente está comprando mucho carro y eso crea un problema”, agregó el ingeniero.

PUBLICIDAD

Comentó que la recomendación que le dan los gasolineros a las consumidores es que vayan a las estaciones de recarga. Pero, alegó que allí no le venden sellos, sino una tarjeta de color violeta que sirve solo para recargar. Apuntó a que el problema que se tiene con este sistema es que el conductor tiene que pasar cada vez por la estación de recarga para que le descuenten el peaje.

Por su parte, Andrés Colón, de la Farmacia Expreso de Ciales, reveló que “hace varios meses que no tenemos sellos. Supuestamente, no hay sellos. Yo creo que van más de tres meses”. Dijo que las personas visitan la farmacia o llaman al teléfono para conocer la disponibilidad. “Eso nos ha afectado un montón a nosotros, porque eso es servicio. Está pésimo. No hemos podido dar el servicio de venta de sello, sí el de recarga”, manifestó.

Mientras, el propietario de la Farmacia El Norte en Hatillo, Juan Castillo, sostuvo que llevan “como dos meses” sin el sello disponible. Coincidió en que solo pueden dar el servicio de recarga. “Lo que sabemos es tras bastidores, pues, no hay sellos disponibles. Creo que en una ocasión las muchachas pudieron comunicarse y le dijeron que no había sellos disponibles”, dijo.

Enfatizó que reciben muchas quejas de los clientes y que suele afectarles las ventas. “Así estamos todos, en esa espera que desespera. Son ventas adicionales que se dejan de recibir, porque el que entra para AutoExpreso también compra su dulce y otras cosas pequeñas”, dijo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Israel Suboh, de la gasolinera Texaco de Aguada, comentó que tuvo disponibles sellos de AutoExpreso hace una semana. Dijo que esta semana no le han llevado más material y que espera a ver si la próxima recibe el suplido necesario. “Se están tardando un poco”, fue su queja.

A la Farmacia Alimar, en Guaynabo, también le llegaron sellos electrónicos esta semana. Sin embargo, las empleadas, que pidieron no ser identificadas, comentaron que los 50 que tenían disponible se fueron tan pronto pusieron un letrero.

Aunque el Departamento de Transportación y Obras Públicas informa de la disponibilidad de estos sellos solo en los garajes Puma y en las Farmacias Aliadas, trascendió que no todas las estaciones o farmacias los tienen.

En una declaración oficial, Puma Energy informó que esa transacción depende del detallista y no es un acuerdo de empresa. Mientras, la propietaria de la Farmacia Bairoa, Nancy García, comentó que no todas las 48 Farmacias Aliadas venden este sello.

“No todas tienen el servicio”, comentó García, al señalar que en su comercio nunca se ha tenido disponible.

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina comentó que esta venta de sellos de AutoExpreso no es costo efectiva para los comercios. Esto se debe a que tienen que dar un depósito de $1,000 para logar el convenio que les permita tener disponible el servicio. Además, comentó que solo reciben una ganancia de .5% del precio de venta. Aludió que hay ocasiones que solo recibe un cheque de $10 y que cuando más ha recibo son unos $60.

“Uno lo hace para dar servicio al cliente”, concluyó.

Las opcion que tienen las personas para comprar el sello electrónico es en los carriles de recarga, así como a través de la aplicación o la página cibernética de AutoExpreso. Las multas por pasar sin balance por al AutoExpreso son de $15. Estas no se cobran desde el 2018.