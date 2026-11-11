Los puertorriqueños han experimentado esta semana una reducción considerable en los precios de la gasolina y el diésel esta semana. Pero ¿se mantendrá este alivio para el bolsillo de los consumidores?

Según explicó Luis Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, el precio del barril de petróleo ha disminuido unos $18 desde el pasado 30 de octubre, cuando rondaba los $104, hasta hoy, miércoles, cuando se sitúa en poco más de $86.

Esta reducción también se ha reflejado en los precios de las estaciones de gasolina. Por ejemplo, el 30 de octubre, el litro de gasolina regular costaba entre $1.10 y $1.15, mientras que el de premium fluctuaba entre $1.24 y $1.35. Hoy, según el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), los precios oscilan entre $1.00 y $1.04 para la gasolina regular y entre $1.14 y $1.24 para la premium.

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Para ponerlo en perspectiva, un consumidor que compre 30 litros de gasolina regular pagaría hoy entre $30.00 y $31.20, mientras que a finales de octubre esa misma cantidad le habría costado entre $33.00 y $35. Esto representa un ahorro de aproximadamente entre $3.00 y $5 si se comparan los precios mínimos de ambas fechas.

DACO precio de la gasolina para hoy, miércoles 11 de noviembre. ( Fotocaptura )

La caída en los precios del petróleo estaría relacionada con varios factores internacionales, entre ellos los anuncios sobre un aumento en la producción de crudo, las repercusiones de las elecciones de medio término en Estados Unidos y las expresiones del presidente Donald Trump sobre la guerra en Irán.

“Los mercados de combustible son mercados especulativos y responden a factores de distribución. En este caso, empezaron respondiendo a que los países productores de petróleo estaban anunciando que estaban produciendo a niveles preguerra, antes de febrero... A esa noticia se añade las elecciones de medio término, que también tuvieron sus efectos sobre los mercados de combustible. Todas estas declaraciones han hecho que los mercados especulativos sigan dando un panorama más alentador”, precisó Gueits a Primera Hora.

El diésel también ha registrado una reducción en su precio, aunque menos pronunciada que la gasolina. Según datos de DACO, el pasado 30 de octubre su precio fluctuaba entre $1.46 y $1.50 por litro, mientras que hoy se sitúa entre $1.31 y $1.40.

De acuerdo con Gueits, la situación del diésel es más compleja debido, entre otros factores, a los problemas de inventario y refinación que enfrenta este combustible a nivel internacional.

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“A nivel mundial la problemática del diésel es mayor. El diésel tiene un problema de refinamiento. Antes de que comenzara el conflicto de Estados Unidos e Irán, ya el inventario de diésel estaba bajito”, precisó el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.

“El diésel tenemos que separarlo de la gasolina regular y la premium, porque la sitaución del diésel es muy diferente”, agregó.

Gueits terminó advirtiendo que este respiro para los consumidores no necesariamente será duradero, pues el mercado petrolero es altamente volátil y está sujeto a acontecimientos políticos, económicos y militares. En particular, la falta de avances hacia una solución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, o una nueva escalada de las hostilidades, podría generar incertidumbre en los mercados, revertir la tendencia a la baja y provocar nuevos aumentos en los precios de los combustibles.