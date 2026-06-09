El costo de llenar el carrito del supermercado continúa presionando las finanzas de millones de familias en Estados Unidos. Datos del Consumer Expenditure Survey de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) revelan que un hogar promedio destina alrededor de $519 mensuales a la compra de alimentos, mientras que cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que los precios de la comida para el hogar han aumentado cerca de un 25% desde 2020.

El impacto es evidente en el bolsillo: una familia que antes gastaba unos $500 al mes en comestibles ahora podría estar pagando más de $100 adicionales por prácticamente los mismos productos que compraba antes de la pandemia.

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Sin embargo, especialistas en consumo y finanzas personales coinciden en que existe margen para reducir significativamente ese gasto sin necesidad de modificar la dieta familiar. Diversas estimaciones apuntan a que un hogar promedio puede ahorrar entre $150 y $200 mensuales simplemente cambiando sus hábitos de compra, eligiendo mejor dónde adquirir productos y disminuyendo el desperdicio de alimentos. A lo largo de un año, ese ajuste puede traducirse en hasta $2,400 de ahorro.

Con el aumento de costos en vivienda, gasolina y servicios básicos, ese dinero extra puede representar un alivio importante para muchas familias, ya sea para evitar endeudarse, fortalecer un fondo de emergencia o incrementar el ahorro mensual.

El impacto silencioso de la inflación

Las estadísticas oficiales muestran que los alimentos consumidos en casa han mantenido una tendencia al alza desde la pandemia. Algunos productos, como carnes, lácteos y alimentos procesados, han registrado incrementos incluso mayores al promedio general.

Esto ha provocado que muchas familias paguen más por la misma canasta básica de hace unos años. Además, expertos señalan que algunas marcas tradicionales han incrementado considerablemente sus precios frente a alternativas similares más económicas.

También influye el lugar donde se compra. En varias ciudades, los supermercados tradicionales pueden resultar hasta un 10% más caros que cadenas de descuento o tiendas especializadas cercanas. Para una familia hispana de cuatro personas, esa diferencia puede representar entre $40 y $60 adicionales cada semana.

Compra en varios lugares

Analistas de consumo destacan que una de las estrategias más efectivas para reducir gastos es diversificar los lugares de compra.

Diversos estudios de precios muestran que productos básicos de despensa, artículos de limpieza y algunos alimentos frescos suelen costar entre 10% y 20% menos en tiendas de descuento y clubes de membresía.

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Aplicado a un presupuesto mensual de entre $700 y $800 en comida, el ahorro puede oscilar entre $100 y $150 al mes solo por reorganizar dónde se realiza la compra principal.

Entre las estrategias más utilizadas están adquirir productos de larga duración —como arroz, habichuelas, aceite, papel higiénico o leche de larga vida— en tiendas mayoristas, mientras que los supermercados tradicionales se reservan para frutas, verduras o promociones específicas. Las tiendas latinas, por su parte, suelen ofrecer mejores precios en productos culturales y especias.

Sustituye marcas

Otra de las recomendaciones frecuentes es sustituir parcialmente las marcas nacionales por marcas propias de las tiendas.

Investigaciones sobre hábitos de consumo señalan que alimentos básicos como arroz, harina, pasta, azúcar y productos enlatados mantienen estándares similares de calidad y valor nutricional pese a tener diferencias de precio de hasta 20%.

Expertos explican que cambiar únicamente entre 10 y 15 productos de uso frecuente por versiones genéricas o de marca propia puede representar un ahorro acumulado de entre $40 y $60 al mes, sin modificar las recetas familiares.

No botes sobras

Además del precio de los productos, especialistas advierten que gran parte del presupuesto se pierde por alimentos que terminan en la basura.

Estudios sobre consumo en Estados Unidos estiman que los hogares desperdician hasta un tercio de la comida que compran. En términos prácticos, eso equivale a pagar $100 y consumir únicamente $66.

El problema puede ser mayor en familias numerosas o en hogares donde se cocina en grandes cantidades.

Reducir el desperdicio en apenas un 25% puede liberar entre $30 y $50 mensuales del presupuesto familiar.

Pequeños cambios que pueden sumar hasta $200 mensuales

Especialistas en finanzas domésticas coinciden en que la clave no está en eliminar alimentos favoritos ni seguir dietas restrictivas, sino en combinar varios ajustes sencillos:

Cambiar parte de las compras a cadenas de descuento

Aprovechar marcas propias en productos básicos

Utilizar cupones digitales y ofertas planificadas

Establecer días específicos para consumir sobras

Evitar compras impulsivas

La suma de estas medidas puede acercar a muchas familias a un ahorro de hasta $200 al mes sin modificar significativamente sus hábitos alimenticios.