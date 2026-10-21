Por la manera que la gente guía en Puerto Rico, es bien frecuente decir sobre otro conductor: ¡Qué pantalones tiene!”. Los pantalones siempre se los otorgamos al conductor temerario, pero allá para la década de los 1970, se podía dar el caso de que fuera el carro y no el conductor el que llevara los pantalones.

Ese fue el caso del AMC Gremlin, un muy poco admirado hatchback de la desaparecida automotriz American Motors. Era un carrito pequeño y bastante raro que al día de hoy muchos siguen catalogando como muy feo.

Pero aparte de su relativa fealdad, el Gremlin fue un carro importante en la historia ya que fue el primer subcompacto moderno de cualquier automotriz americana. Enfatizo la palabra “moderno” ya que el genuino primer subcompacto americano vino muchísimo antes: el American Bantam de la década de los 1930.

PUBLICIDAD

El Gremlin apareció justo en 1970, por lo que se les adelantó a los propios subcompactos de las entonces todopoderosas Tres Grandes de Detroit. Meses más tarde salió el Chevrolet Vega, seguido por el Ford Pinto en 1971. Chrysler no tendría subcompacto propio sino hasta 1977 cuando lanzó el dúo Dodge Omni/Plymouth Horizon.

Inicialmente, tanto el Vega como el Pinto fueron enormes éxitos en ventas, especialmente el Pinto que logró mover 352,000 unidades durante su primer año. El Vega casi llega a 278,000. ¿El Gremlin? Bendito, no llegó a 54,000.

Es aquí cuando entra a escena el asunto de los pantalones.Para darle un empujoncito a las ventas, generar interés en el carro y atraer una clientela joven, a AMC se le ocurrió crear una edición especial que bautizó como Gremlin Levi’s. Si my friends, la misma marca de mahones que es famosa en el mundo entero.

El Gremlin Levi’s venía con gran parte de sus interiores tapizados con una tela que imitaba la de los jeans y cubría los asientos y los paneles interiores de las puertas. Y para que luciera lo más parecido posible a unos fieles mahones Levi’s, la tapicería incluía la misma costura levemente anaranjada que tienen los jeans e incluso, los mismos brochecitos de cobre. Los asientos hasta tenían las mismísimas pestañitas rojas que son la marca registrada de Levi´s. Por fuera, los guardalodos delanteros lucían el tradicional logo rojo de la marca.

Aunque las cifras de venta específicas del Gremlin Levi’s no existen, sí se conoce que la edición gozó de cierta popularidad entre la gente joven, a tal nivel que AMC expandió los modelos Levi’s al AMC Hornet y al Jeep CJ.

Si hoy en día es rarísimo ver un Gremlin regular, mucho más lo es ver un Gremlin Levi’s.