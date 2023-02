El día del amor y la amistad merece celebrarse en el glamour de Fairmont El San Juan Hotel, que ha diseñado un fin de semana variado para los gustos de todos los públicos.

El hotel cuenta con actividades varias a celebrarse del viernes 10 al martes 14 de febrero.

Viernes 10 a martes 14 de febrero

A Story of Love at Caña!

El encantador restaurante y su terraza se envuelven de misticismo del viernes 10 al martes 14 de febrero para celebrar San Valentín con una extraordinaria cena de cuatro cursos. El exquisito menú comienza con un gazpacho de fresas y espuma balsámica. Luego continúa con tiernas vieiras aguachile en especias afrodisiacas. El plato principal es un surf & turf con risotto de espárragos para asegurar el gusto de todos los comensales. El broche de oro es la Dulce Sorpresa que une los sabores del chocolate, frutas del bosque y gelatina de Laurent Perrier rosado. La experiencia incluye el menú de tres cursos, una copa de champagne Laurent Perrier y dos horas de estacionamiento regular. Reservación requerida a través de OpenTable.com para disfrutar la cena de 5:00 a 10:00 p.m.

Sábado 11 de febrero

Zeny & Zory Beveraggi Valentine’s SpeciaL

Disfruta de una velada romántica con Zeny y Zory Beveraggi acompañadas por el gran cantante y guitarrista Rafi Disfier en The Lobby. Revive su repertorio clásico a dos voces, con un toque de bohemia y temas más contemporáneos. Las reservaciones incluyen el burbujeante Laurent Perrier Brut. La noche continúa con la música baliable de Midnight Band. Reserve la experiencia en OpenTable.com bajo The Lobby.

Sábado 11 y Domingo 12 de febrero

El brunch de Caña es una forma excelente para celebrar San Valentín con tu pareja, familia o amistades. De 12:00 a 3:00 p.m. los invitados pueden disfrutar de un menú de tres cursos que incluye un platillo tipo de brunch para comenzar como huevos benedictinos, pancakes, tostadas francesas y otros, luego un plato para escoger entre tacos de pescado, chicken & wafles, hamburger, y otras opciones y un sabroso postre para completar la experiencia. Por un costo adicional puedes optar por la opción de mimosas y bloody marys ilimitados, y por la opción de un pase para divertirte el resto del día en la piscina. Dos horas de estacionamiento regular incluido. Para reservaciones, puede visitar OpenTable.com y buscar el nombre de Caña.

Domingo 12 de febrero

Tailagate Party para el Super Bowl

El primero evento deportivo más visto en el año comienza con una fiesta en la piscina tipo “tailgating”. Reserva tu cabana para gozarte el día a partir de la 1:00 p.m. y podrás ver el juego en la pantalla gigante al aire libre. Para reservaciones visita: resortpass.com/hotels/fairmont-el-san-juan

Super Bowl

Con un promedio de 17 millones de espectadores, es sin duda el evento de mayor transmisión en la televisión estadounidense. Ven a Fairmont El San Juan a disfrutarlo, ya sea en Banyan Tree Grill al aire libre, deleitándote de un menú típicamente deportivo, o en The Lobby, en la comodidad de su espacio y con una pantalla gigante, además de su menú especial para la noche. Sé testigo del enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs desde el State Farm Stadium en Arizona a partir de las 6:00 p.m. Reservaciones no son requeridas pero puede reservar su mesa en The Lobby con un mínimo de consumo a través de OpenTable.com

Martes 14 de febrero

Fall in Love with Amor en The Lobby junto a Glenn Monroig como invitado especial

Glenn Monroig se caracteriza por interpretar la balada con un estilo de máximo romanticismo y sensibilidad, cautivando al público de una manera única y sensual. Ven a vivir una noche sumamente romántica en el sofisticado The Lobby del icónico hotel en donde se han unido tantas parejas para siempre. Con un repertorio lleno de éxitos, The Lobby promete una noche de ensueño. Reservaciones por pareja incluye una botella de Laurent Perrrier Brut, puede visitar OpenTable.com y buscar The Lobby.

Meat Market

Deléitate con los sabores del amor y disfruten de una velada romántica con la combinación perfecta de ambiente íntimo, cena y excelente variedad de vinos. Reservaciones a través de OpenTable.com

Riva

Una elegante fusión europea se despliega en cada uno de los platos que ofrece Riva en su menú diseñado especialmente para el día de San Valentín. Incluye ostras Riva, vierias y cangrejo con sorbet yuzu, crujiente pork belly, langostinos, lenguado con caviar o pechuga de pato confitada y un sabroso cheesecake. Para conocer el menú en detalles o reservaciones puede visitar elsanjuanhotel.com o a través de OpenTable.com

Todo el mes de febrero – Mímate en Well & Being Spa

Spa para dos – una escapada romántica

Disfruta un masaje junto a tu pareja o ser querido en la misma cabina para vivir una experiencia diferente mientras se relajan juntos. También, puedes brindar una tarjeta de regalo para usar en el momento que desees. Para reservaciones visite wbesj.com o llame al (787)710-8225

Grand Romance Package

Fairmont El San Juan Hotel se reconoce por ser el lugar predilecto para una escapada romántica. El ambiente tropical, las cabañas alrededor de la piscina y los más bellos atardeceres son el escenario perfecto para disfrutar un tiempo a solas. Disfruten de un fin de semana perfecto con este paquete que incluye desayuno servido en la habitación o en el restaurante Caña, una botella de champagne, finos chocolates y check out a las 2:00 de la tarde.

The Shops –Podrás encontrar el regalo ideal en la exquisita variedad de tiendas que se encuentran en la galería, incluyendo AU Aesthetics ofreciendo tratamientos especatulares para todos. Para ver la guía de tiendas puede visitar elsanjuanhotel.com