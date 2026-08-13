En el 2001, una entonces joven Lexus expandió su línea con su primer sedán compacto, el IS. A los pioneros LS y ES, ya se les había unido la primera SUV de la marca, la LX; la primera crossover, la RX; su primer cupé de lujo, el SC; y su primer sedán intermedio, el GS.

Primera generación: 2001-2005

El IS instantáneamente rejuveneció la imagen de Lexus, no solo por el mero hecho de ser un carro compacto y apelar a una clientela más joven, sino porque tenía características muy inusuales en una marca de lujo.

Además del sedán, también estaba disponible una regia versión hatchback de cinco puertas llamada IS SportCross. Además, destrozaba la sobriedad típica de una marca de lujo al ofrecer ambas versiones en un brillante color amarillo.

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Como si todo eso fuera poco, esa primera generación del IS tenía otro elemento que rompía con uno de los patrones más convencionales de toda la industria automotriz. Y es que fue apenas el segundo automóvil en la historia (el primero fue el Cadillac de 1962) en tener luces traseras transparentes.

Era un rasgo tan innovador que, de inmediato, fue copiado por muchísimas automotrices, pero muy especialmente por los fabricantes secundarios de productos y accesorios automotrices, los llamados “after market”.

Ese cambio creó la gran moda de las llamadas luces Altezza, llamadas así porque ese era el nombre oficial del IS en Japón: Toyota Altezza.

Debajo del bonete, el primer IS contenía una gran leyenda de Toyota: el idolatrado motor 2JZ, un seis cilindros en línea de 3.0 litros y 215 caballos de fuerza.

A continuación, un vistazo a las demás generaciones del Lexus IS:

Segunda generación (2006–2013)

Con una nueva plataforma y un diseño más sofisticado, la segunda generación trajo el primer IS seriamente deportivo: el IS F. Era una variante de producción limitada que tenía los dos elementos principales que definen a un muscle car: tamaño compacto con motor gigante. Tenía un V8 de 5.0 litros y 416 caballos de fuerza. Los demás modelos tenían un V6.

También fue la generación que trajo el primer IS convertible.

Tercera generación (2014–2020)

La tercera generación fue la primera en añadir motores de cuatro cilindros, uno de ellos turbo. También estuvieron los V6 y V8. Apareció el primer modelo híbrido, el IS 300h.

Cuarta generación (2021–presente)

La generación actual debutó en 2021 y trajo el IS más poderoso en sus 25 años de historia: el IS 500 F SPORT Performance. Su V8 de 5.0 litros genera 472 caballos de fuerza.

Los modelos regulares de la línea tienen un V6 de 3.5 litros y caballaje de 311.