Un detalle casi imperceptible en algunos billetes de dólar podría convertir dinero común en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados a la numismática.

Se trata de una pequeña estrella ubicada junto al número de serie del billete, una marca especial que, en ciertos casos, puede aumentar considerablemente su valor en el mercado de colección.

Estos ejemplares son conocidos como “star notes” o billetes estrella y son emitidos por la Bureau of Engraving and Printing cuando ocurre un error durante el proceso de impresión de un billete.

En lugar de reutilizar el mismo número de serie del ejemplar defectuoso, las autoridades imprimen uno nuevo y le añaden una estrella para indicar que reemplaza al original.

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Qué hace valioso a un billete estrella

Aunque no todos los billetes con estrella alcanzan precios altos, algunos pueden venderse por mucho más de su denominación original dependiendo de varios factores.

Entre los aspectos más importantes están:

La rareza del billete

El tamaño de la tirada de impresión

El estado físico de conservación

Los ejemplares pertenecientes a lotes pequeños —especialmente menores de 640,000 unidades— suelen despertar mayor interés entre coleccionistas.

Asimismo, los billetes que permanecen sin dobleces, manchas o daños pueden alcanzar precios significativamente más altos.

Según especialistas en numismática, algunos “star notes” se han vendido desde unos pocos dólares hasta más de $500 en plataformas de subastas y coleccionismo.

Cómo identificar si un billete puede tener valor

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los billetes antes de gastarlos.

Para determinar si podrían tener valor adicional, sugieren:

Buscar una pequeña estrella junto al número de serie Verificar el año de emisión Consultar bases de datos especializadas Evaluar el estado físico del billete

Sitios especializados como My Currency Collection permiten consultar la rareza de cada ejemplar y comparar números de serie.

Hallazgos inesperados

El interés por estos billetes ha generado historias curiosas entre coleccionistas.

Algunas personas han encontrado billetes estrella entre efectivo común o durante transacciones diarias y luego los han vendido por cantidades mayores debido a su rareza y estado de conservación.

Sin embargo, especialistas advierten que no todos los billetes con estrella son extremadamente raros ni garantizan grandes ganancias.

También recalcan que la antigüedad por sí sola no determina el valor de un billete, ya que factores como la demanda, la tirada y la condición suelen tener más peso entre los compradores.

Por eso, quienes siguen el mercado numismático recomiendan observar con detenimiento los billetes antes de utilizarlos, ya que un pequeño símbolo podría esconder un valor inesperado.