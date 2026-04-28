Un billete de un dólar que parece común podría esconder un valor inesperado. Para coleccionistas y expertos en Numismática, ciertos detalles en el número de serie convierten estas piezas en objetos codiciados que pueden multiplicar su precio en el mercado.

Uno de los casos más llamativos es el de los llamados billetes “radar”. Se trata de ejemplares cuyo número de serie es un palíndromo, es decir, puede leerse igual de izquierda a derecha que en sentido contrario. Esta característica, poco frecuente, los vuelve especialmente atractivos para quienes buscan rarezas dentro del dinero en circulación.

El valor de estos billetes puede variar considerablemente. En términos generales, un ejemplar de este tipo puede venderse por encima de su valor nominal, con precios que suelen oscilar entre decenas y cientos de dólares, dependiendo de su estado de conservación y la particularidad de la secuencia.

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Dentro de esta categoría existe una versión aún más escasa conocida como “super radar”. En estos casos, el número de serie se compone de apenas dos dígitos repetidos en un patrón simétrico, lo que reduce drásticamente la probabilidad de encontrarlos. Según la Professional Coin Grading Service, la aparición de uno de estos billetes es extremadamente rara, lo que explica su alto valor entre coleccionistas.

Registros de casas de subastas como Heritage Auctions muestran que algunos de estos ejemplares han superado los $1,000 en ventas, mientras que en plataformas digitales los precios fluctúan ampliamente según la demanda y las condiciones del billete.

Aunque los billetes de un dólar son los más comunes en este tipo de hallazgos, estas secuencias pueden aparecer en cualquier denominación. De hecho, expertos señalan que los billetes de mayor valor tienden a ser más escasos, lo que puede incrementar su atractivo en el mercado especializado.

A pesar de su potencial, muchos de estos “tesoros” pasan desapercibidos. La mayoría de las personas no presta atención a los números de serie, lo que permite que ejemplares valiosos continúen circulando sin ser detectados.

Además de los billetes “radar”, los coleccionistas también buscan otras combinaciones inusuales, como secuencias consecutivas o números repetidos, que convierten piezas ordinarias en artículos de interés dentro de este nicho.