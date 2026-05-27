Nueva York. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles un 5.55 %, hasta los 88.68 dólares el barril, después de que volviera a crecer el optimismo ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz tras informaciones sobre un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 5.21 dólares respecto al cierre anterior.

Washington se habría comprometido a retirar su cerco sobre el estrecho de Ormuz y Teherán a restaurar el tránsito de buques comerciales en un borrador del memorando de entendimiento que ambos países están elaborando para poner fin al conflicto, según divulgó este miércoles la televisión estatal iraní.

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La noticia, surgida antes de la apertura de los mercados estadounidenses, presionó a la baja el precio del petróleo, que ha estado disparado desde que Irán bloqueara el estrecho como represalia a los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, que iniciaron la guerra que ya se extiende casi tres meses.

Las autoridades iraníes anunciaron haber iniciado contactos con Omán, el otro país con acceso al paso, para determinar cómo será el mecanismo del estrecho una vez esté abierto, ya que, como avanzó Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, no será igual que antes.

Sin embargo, la Casa Blanca aseguró poco después que el borrador del acuerdo obtenido por la televisión iraní es falso.

“Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa invención. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”, declaró la Casa Blanca en una de sus cuentas en redes sociales.

Durante una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca, Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo que permita a Irán ejercer control sobre el estrecho y condicionó un posible pacto a que sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.