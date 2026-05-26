Washington. Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que llevaron a cabo ataques de “legítima defensa” en el sur de Irán, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.

Los ataques se realizaron “para proteger a nuestros soldados de amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, expresó en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, pero aclaró que se está “actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”.

Previamente, el presidente Donald Trump afirmó el lunes que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

Hizo la propuesta en momentos en que el incipiente acuerdo con Irán enfrenta críticas de otros republicanos que están a favor de una línea más dura hacia Irán, lo cual podría añadir fricción a las negociaciones.