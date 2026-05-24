El incipiente acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Irán está suscitando duras críticas de algunos compañeros republicanos que favorecen una línea más dura contra el gobierno de Teherán y temen una oportunidad perdida para frenar finalmente a una némesis de larga data en Oriente Medio.

El acuerdo que el presidente republicano había dicho que estaba “ampliamente negociado” ha dejado a una serie de legisladores, antiguos miembros del Gabinete y analistas conservadores preguntándose en voz alta si los términos, tal y como se conocen actualmente, harán que todo el conflicto sea “en vano”.

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El senador Ted Cruz, republicano por Texas, dijo que la decisión del presidente de atacar a Irán era la “más trascendental” de su segundo mandato y que no debía cesar en su empeño ahora.

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní -todavía dirigido por islamistas que cantan ‘muerte a América’- recibiendo ahora miles de millones de dólares, pudiendo enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y teniendo control efectivo sobre el Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, escribió Cruz el sábado en la plataforma de medios sociales X. Fue en reacción a la actualización de Trump después de haber hablado con los líderes de Israel y otros aliados de Estados Unidos en la región.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, que también es cercano a Trump, rechazó cualquier acuerdo que dejara a Irán con la percepción de ser una fuerza dominante en la región y en el que conservara su capacidad para destruir infraestructuras petrolíferas en todo el Golfo.

El senador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, cuestionó el mérito de un alto el fuego propuesto de 60 días, diciendo que sería un “desastre”.

“¡Todo lo conseguido con la Operación Furia Épica sería en vano!”, dijo Wicker, republicano de Mississippi.

Trump dice que llevará tiempo ‘hacerlo bien’

Trump, que ha dicho que sólo hace buenos tratos y detesta que se considere que no tiene la sartén por el mango en cualquier negociación, desestimó las objeciones a un acuerdo que, según dijo, “ni siquiera se ha negociado del todo todavía.”

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“Así que no escuchéis a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”, dijo en su plataforma de redes sociales.

Trump dijo que el acuerdo que él y sus representantes están elaborando es “EXACTAMENTE OPUESTO” al pacto nuclear que Irán acordó bajo la administración demócrata de Obama. Trump se retiró de ese acuerdo y ha estado intentando negociar uno nuevo.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores” dijo Trump.

Añadió que el bloqueo militar estadounidense de los puertos iraníes seguiría “en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo.”

Algunos apoyos a Trump llegaron también del Capitolio.

El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, a menudo una espina en el costado del presidente, defendió el enfoque de la Casa Blanca.

“La guerra prácticamente siempre termina con negociaciones”, escribió Paul en X. “Los críticos de las negociaciones de paz del presidente Trump deberían darle al presidente Trump el espacio para encontrar una solución American First”.

Según la propuesta, la guerra llegaría a su fin e Irán reabriría el estrecho y renunciaría a sus reservas de uranio altamente enriquecido, y los detalles y plazos se concretarían en un plazo posterior de 60 días, según dijeron el domingo funcionarios regionales a The Associated Press.

Los críticos plantean objeciones a medida que se van conociendo detalles

Las encuestas muestran que la guerra, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, es impopular entre el público estadounidense y ha costado a los contribuyentes estadounidenses al menos 29.000 millones de dólares, hasta este mes. Trece militares han muerto durante la operación.

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Trump dijo inicialmente que la guerra terminaría en cuatro o seis semanas, pero el enfrentamiento continúa. El cierre del estrecho por Irán, por el que transita alrededor del 20% del suministro mundial de energía, ha sacudido la economía mundial y ha disparado los precios de la gasolina y otros productos.

Mike Pompeo, uno de los secretarios de Estado del primer mandato de Trump, afirmó el sábado que el acuerdo emergente le parecía el mismo que el de la era Obama, del que Trump se retiró.

“Ni remotamente America First”, dijo Pompeo en X, lo que provocó una réplica llena de blasfemias de Steven Cheung, director de comunicación de la Casa Blanca.

John Bolton, asesor de seguridad nacional en el primer mandato que se ha convertido en un crítico del presidente, dijo que los detalles emergentes del plan parecían favorecer al gobierno iraní.

“Si las noticias sobre el inminente acuerdo con Irán son correctas, los ayatolás habrán obtenido una importante victoria”, escribió Bolton el domingo en X. “Estarán de nuevo en el camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo global y reprendiendo a su propio pueblo”.

Rubio dice que un Irán nuclear “no va a ocurrir”

El secretario de Estado Marco Rubio contraatacó el domingo durante una misión diplomática en la India, diciendo a los periodistas en una conferencia de prensa que ningún presidente ha sido más fuerte contra Irán que Trump.

“Su compromiso con el principio de que nunca tendrán un arma nuclear no debería ser cuestionado por nadie”, dijo Rubio. “Y la idea de que de alguna manera este presidente, dado todo lo que ya ha demostrado que está dispuesto a hacer, va a aceptar un acuerdo que en última instancia acabe poniendo a Irán en una posición más fuerte en lo que respecta a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a ocurrir”.

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El representante republicano Thomas Massie de Kentucky, un antagonista de Trump que había impulsado una legislación para restringir la capacidad del presidente para librar una guerra contra Irán, dijo a “Meet the Press” de NBC el domingo que, si bien los términos aún no se conocen por completo, “si Lindsey Graham y Ted Cuz se están estrellando anoche, yo diría que es probablemente un acuerdo bastante bueno.”

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.