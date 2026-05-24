El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo con Irán sobre la guerra en Oriente Medio, incluida la apertura del estrecho de Ormuz, ya estaba “negociado en gran medida” tras llamadas con Israel y otros aliados de la región durante el fin de semana.

Pero otros funcionarios recomendaron cautela el domingo, y el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que en las negociaciones se ha logrado “un progreso significativo, aunque no un progreso final”.

Rubio, que estaba en una visita de cuatro días a India en la que se reunirá con funcionarios de India, Australia y Japón, indicó que esperaba que hubiera buenas noticias en las próximas horas.

PUBLICIDAD

Las negociaciones han logrado uno de los principales objetivos de Trump, indicó Rubio: “un mundo que ya no tenga que vivir con miedo o preocupación por un arma nuclear iraní”.

Trump dijo el sábado que habló con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, y por separado con Israel.

“En este momento se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, y se anunciarán en breve”, escribió Trump en redes sociales, sin dar detalles.

El anuncio coronó una semana en la que Estados Unidos sopesó una nueva ronda de ataques contra la República Islámica que habría roto un frágil alto el fuego.

Comienzan a surgir detalles de un acuerdo

El posible acuerdo incluirá el compromiso de Irán de no desarrollar un arma nuclear, y Teherán aceptó renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según dos funcionarios regionales.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará a su uranio altamente enriquecido es un asunto que seguirá negociándose durante un periodo de 60 días.

Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, posiblemente Rusia, señaló.

Irán tiene 440.9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El estrecho de Ormuz se abrirá gradualmente en paralelo a que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, indicó el funcionario.

PUBLICIDAD

Estados Unidos también permitirá que Irán venda su petróleo mediante exenciones de sanciones, afirmó el segundo funcionario, que fue informado sobre las negociaciones. El alivio de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados se negociarán durante el plazo de 60 días, agregó.

Ambos funcionarios señalaron que el borrador del acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah, así como el compromiso de no interferir en los asuntos internos de los países de la región. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar deliberaciones a puerta cerrada.

Han pasado doce semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos funcionarios iraníes, incluido su líder supremo, e interrumpiendo por segunda vez en menos de un año las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Irán disparó contra Israel y contra vecinos que albergan fuerzas estadounidenses, un golpe a naciones del Golfo que se habían considerado refugios seguros en una región difícil.

Hay un alto el fuego en vigencia desde el 7 de abril. Pero la decisión de Irán de cerrar de facto el estrecho de Ormuz a los barcos que transportan petróleo regional, gas natural y otros suministros críticos ha sido un foco de preocupación y de dolor económico a nivel mundial.

Israel, preocupado por Hezbollah

Funcionarios israelíes están preocupados de que Hezbollah, un grupo político y militar libanés aliado de Irán, siga siendo una amenaza grave para Israel y de que Líbano no esté en condiciones de desarmarlo.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, advirtió a Trump que Israel “mantiene libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano”, según un funcionario familiarizado con la conversación. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

PUBLICIDAD

El funcionario indicó que Trump dejó claro a Netanyahu que no firmará ningún acuerdo final sin que se cumplan las condiciones de que Irán desmantele por completo su programa nuclear y retire del país todo el uranio enriquecido.

La ministra israelí de Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, integrante del partido Likud de Netanyahu y parte de su gabinete de seguridad nacional, declaró a la Radio del Ejército de Israel el domingo por la mañana que Israel está adoptando un enfoque de “esperar y ver”.

Desde el 17 de abril rige en Líbano un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, en la guerra entre Israel y Hezbollah, un conflicto que comenzó dos días después de que estallara la guerra con Irán.

Pese al alto el fuego, los ataques continúan en ambos lados. Hezbollah lanza a diario drones y proyectiles hacia soldados israelíes y el norte de Israel, e Israel ataca objetivos en Líbano mientras sus tropas permanecen en amplias zonas del sur del país.

Más de 3,000 personas han muerto en la más reciente ronda de combates, según el Ministerio de Salud libanés. Además, 22 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, en su mayoría por drones de Hezbollah, según la oficina de Netanyahu.