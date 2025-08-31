Los jugadores de Powerball tendrán otra oportunidad el lunes para ganar un premio mayor estimado en más de 1,000 millones de dólares, después de que nadie ganara el gran premio el sábado por la noche.

Nadie ha acertado los seis números desde el 31 de mayo, lo que ha permitido que el premio mayor aumente a 1,100 millones de dólares, lo que sería el quinto premio más grande en la historia del juego.

Los pagos se distribuirían a lo largo de 30 años, o un ganador podría optar por un pago único inmediato de aproximadamente 498.4 millones de dólares, nuevamente antes de impuestos.

Las probabilidades de acertar los seis números son astronómicas: uno en 292.2 millones. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor. Pero con tantas personas apostando dinero por una oportunidad de obtener semejante riqueza eventualmente alguien gana.

Los números sorteados el sábado fueron 3, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball 17.

Powerball, que cuesta 2 dólares por boleto, se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los sorteos se realizan cada semana los lunes, miércoles y sábados por la noche.