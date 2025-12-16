Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este martes hasta 54.98 dólares el barril, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

El mercado petrolero se encuentra bajo presión este año, ya que los miembros de la OPEP+ han aumentado rápidamente la producción tras años de recortes.

Los inversores también están alerta ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

La amenaza de interrupciones en el suministro ha planeado sobre el mercado petrolero desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Además, Kiev ha llevado a cabo repetidos ataques con drones contra la infraestructura petrolera rusa este año, mientras que Estados Unidos y sus aliados europeos han impuesto sanciones al sector petrolero ruso.

Por otro lado, la situación en Venezuela también preocupa al mercado, ya que las exportaciones de petróleo han caído drásticamente tras sanciones a compañías navieras y buques que comercian con el país suramericano.

“La caída gradual de los precios y los mínimos mensuales recientes podrían haber generado niveles aún más bajos de no ser por la presión de Estados Unidos sobre Venezuela”, señaló John Evans, analista de PVM, a CNBC.