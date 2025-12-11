Georgetown. El petrolero confiscado por Estados Unidos frente a la costa venezolana enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana (MARAD, en inglés), el petrolero de nombre Skipper “no está registrado en Guyana”.

“El MARAD ha observado la proliferación y la inaceptable tendencia del uso no autorizado de la bandera guyanesa por parte de buques no registrados en Guyana”, denunció la nota.

La entidad aseguró que seguirá colaborando con socios internacionales y otras agencias marítimas para “identificar, perseguir y tomar medidas firmes contra cualquier uso no autorizado de la bandera guyanesa”.

Sobre la operación ayer en aguas caribeñas, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se trataba de “un petrolero muy grande, el más grande jamás incautado”.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela calificó de “robo descarado” la confiscación del petrolero y advirtió de que acudirá a instancias internacionales para denunciar este “grave crimen internacional”.

La incautación de petrolero se produjo el mismo día en que Guyana anunció la firma de un acuerdo con Estados Unidos para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, detalló que el acuerdo prevé el “refuerzo” de la capacitación y la colaboración a largo plazo bajo regímenes existentes como el Acuerdo Shiprider, que permite al personal de seguridad estadounidense perseguir, interceptar y abordar embarcaciones de narcotraficantes en aguas guyanesas.

La firma tuvo lugar tras reuniones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el asesor principal del secretario de Guerra, Patrick Weaver, y el subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental, Joseph Humire.

Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo ‘Lanza del Sur’ han hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como “narcoterroristas”.

Guyana mantiene una disputa fronteriza de larga data con Venezuela por la región del Esequibo, administrada por Georgetown pero reclamada por Caracas.