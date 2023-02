El mundo de la contratación laboral es cada vez más flexible, los encargados de estos procesos tienden a utilizar estrategias basadas en la priorización de capacidades blandas sobre las duras.

Ese es el caso del ‘Test del café’, en el cual el entrevistador que está conociendo al postulante para un trabajo debe tomarse esta bebida con él en la cocina de la compañía para determinar si es el indicado para el cargo y para hacer parte de la empresa en cuestión.

La entrevista finaliza cuando los dos integrantes terminan de consumir su bebida. Sin embargo, uno de los momentos que determina si el empleado se queda con el puesto o no es si éste tiene la iniciativa de limpiar su taza de café y de asear el espacio en el que se encuentran.

PUBLICIDAD

De esa manera, habrá pasado a la siguiente prueba.

De acuerdo con el medio español ‘20 minutos’, esta técnica fue implementada por Tren Innes, exdirectivo de la empresa Xero, encargada de administrar la contabilidad y el software de varias compañías en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, esta no es la única compañía que realiza entrevistas innovadoras a la hora de dar un empleo, ya que empresas como Google y Microsoft están implementando el mismo método para contratar a las personas.

De hecho, uno de los primeros emprendedores que utilizó una técnica parecida fue Steve Jobs, quien invitaba a sus entrevistados a tomarse una cerveza con él para que le hablaran sobre la compañía.

Todo esto, para saber si el trabajador se desenvuelve bien, incluso, estando borracho; así lo afirmó el dueño de Apple en una entrevista en 1998.

”Cuando decido contratar o no, siempre me pregunto si me tomaría una cerveza con esta persona y si me gusta su compañía”, explicó Jobs en su libro ‘In the Company of Giants: Candid Conversations With the Visionaries of the Digital World’, publicado en 1998.