Un refrigerador portátil que preserve medicamentos, vacunas y productos biológicos a largo plazo sin la necesidad de energía eléctrica, una prueba casera que ayude a detectar el cáncer cervical en las mujeres de una forma segura y a un costo bajo, un sistema único que propicie la producción del pez chillo de una forma sustentable, un motor de búsqueda en línea que proteja al internauta de rastreadores de terceros sin escollos y una plataforma que enlace a 700 propiedades para facilitar el arrendamiento a corto plazo.

Estas propuestas aún se encuentran en pañales, sin embargo, existe la oportunidad de que se conviertan en realidad dado que el Programa de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) Innovadoras del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) otorgó hasta $200,000 en capital semilla a cinco empresas para comenzar a producir proyectos nóveles en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha: Doris Candelaria y Luis Blanco Riveiro, cofundadores de Insu Health Design; Dolmarie Méndez Vidot, directora de personal de PapEasy, junto a sus cofundadores, Kamran Ayagh y Arian Shahmar. ( Suministrada )

La secretaria auxiliar de operaciones del DDEC, Soraya Morón, indicó a Primera Hora que las compañías Insu Health Design, Pap Easy Innovations, MarePesca, Privacy Wall y Join a Join recibieron la ayuda económica dado que sus propuestas cumplieron con los requisitos de innovación que requiere el comité del programa que se fundó en el 2018.

Aunque cerca de 80 compañías se han beneficiado del Programa PyMes Innovadoras, Morón confirmó a Primera Hora que este grupo es el primero en beneficiarse de una expansión del programa, dado que antes se proveía hasta $100,000 en capital a las empresas para ejecutar sus proyectos.

“Este es el primer paso de crecimiento empresarial donde los vamos a acompañar y en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio contamos con todos los programas que van a ir atándose unos a otros para apoyarlos en esta fase”, expresó Morón durante una mesa redonda.

“Esto es afianzar lo que es la economía del conocimiento, la economía del talento, y en el Departamento creemos en eso”, agregó.

Huracán María levantó la empresa

Doris Candelaria, cofundadora de la empresa Insu Health Design, expuso a este medio que el capital semilla que el DDEC otorgó facilitará la generación de la manufactura a gran escala de un insulador personal que permitirá a sus usuarios preservar medicamentos o productos biológicos por más de dos días sin la necesidad de energía eléctrica.

Según la directora de ingresos de la corporación, dicha idea se comenzó a producir luego del paso del huracán María en septiembre de 2017, evento atmosférico que destruyó el sistema eléctrico de la Isla y dejó a los abonados a oscuras.

PUBLICIDAD

“Llevamos ya más de tres años en el desarrollo de nuestra tecnología y estos fondos representarán el próximo paso que necesitábamos para desarrollar una estructura de manufactura en Puerto Rico”, indicó la emprendedora, quien levantó Insu Health Design en agosto de 2019.

Por su parte, el ingeniero Luis Blanco Riveiro, actual director de operaciones de la empresa, sostuvo que el capital semilla será de beneficio para comercializar su producto, que describió como “muy efectivo en el caso de huracanes, viajes y el día a día”.

“Realmente, queremos empezar yendo directo al cliente y, eventualmente, ir a las aseguradoras médicas para que los pacientes puedan tener el producto siendo reembolsable, poder vender a las farmacias locales e, incluso, exportarlo eventualmente”, indicó el también cofundador de la empresa.

Blanco Riveiro dijo querer encontrar los recursos para comenzar la manufactura a gran escala de sus insuladores en la Isla y “utilizar los fondos para comprar materias primas, equipos, materiales y empezar a contratar los servicios que necesitamos para poder llevar nuestro proyecto al próximo nivel”.

Facilitar el acceso a la salud es su misión

Kamran Ayagh, primer ejecutivo y fundador de Pap Easy Innovation, expresó a Primera Hora que el capital semilla que recibió del Programa de PyMes Innovadora ayudará a cubrir las inversiones para desarrollar una prueba que mujeres de 17 a 60 años puedan administrarse desde la comodidad de su hogar para detectar el cáncer del cuello uterino (que es la segunda causa de muertes en la población femenina a nivel mundial) y hacer el cernimiento de forma segura y a un bajo costo.

PUBLICIDAD

“Estamos negociando para finalizar con una empresa de dispositivos médicos que reside en Puerto Rico para el hardware y software del dispositivo”, sostuvo Ayagh.

“La capacidad de este dispositivo permitiría la detección de enfermedades de transmisión sexual, virus del papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino a la vez”, indicó, a la vez que explicó que el producto se encuentra en el proceso de pruebas clínicas bajo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El empresario, que registró su corporación en el Departamento de Estado en julio de 2021, señaló que el aparato consiste de un hisopo con protector que será insertado en el conducto vaginal de la paciente para recolectar el material biológico necesario para llevar a cabo la prueba diagnóstica de forma higiénica.

El dispositivo, según Ayagh, cuenta con una cámara endoscópica que utilizará la tecnología de realidad aumentada, que podrá ser utilizada por un profesional de la salud, por medio de una aplicación, para guiar a la usuaria a lograr una examinación exitosa.

“Estamos viendo que hay un número limitado de ginecólogos, además de una falta de acceso, y queremos tener otros profesionales médicos que participen, enfermeras y asistentes médicos, y también crear lo que llamamos el ‘Pap Easy Home Care’. Así que si usted no puede venir a nosotros, iríamos nosotros a la intimidad de su hogar”, expresó.

“Estamos creando una oportunidad y queremos que los médicos estén ocupados, los laboratorios ocupados y la expansión desde Puerto RIco será en un sitio global. Estamos llegando a la Organización Mundial de la Salud y luego estamos considerando el lugar de nacimiento de Pap Easy en Puerto Rico”, agregó.

PUBLICIDAD

Cambiar la narrativa del desarrollo empresarial en la Isla

David Martínez, principal ejecutivo y cofundador de MarePesca, expresó a este medio que recibir el capital semilla del programa de innovación del DDEC permitirá expandir la corporación de biotecnología que desarrolla en un sistema de circulación escalable que propiciaría la producción de uno de los animales más consumidos a nivel mundial de forma sostenible y sustenable: el pez chillo.

David Miranda, fundador de MarePesca, firma el acuerdo de cumplimiento del Programa de Pequeñas y Medianas Empresas, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre. ( Suministrada )

“Aquí, en el Caribe, consumimos mucho pescado, pero el 90% es importado. De hecho, yo estimo que ese número de la investigación que hemos hecho, creo que ahora pudiese ser casi un 95% por el tema del calentamiento global y el cambio climático”, explicó Miranda, quien cuenta con un doctorado en ingeniería biomédica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

El emprendedor, que estableció MarePesca en mayo de 2020, sostuvo que su equipo, que consiste de ingenieros y biólogos marinos egresados de su alma mater y de la Universidad de Harvard, buscan aplicar lo aprendido en la academia y el sector privado para inducir a los chillos adultos a reproducirse con una tasa de fertilidad mayor al 65% y una tasa de eclosión del 85%.

“Quisimos poner todo esos trabajos de doctorado que estuvimos haciendo, toda esa investigación en inteligencia artificial, en biomateriales, en mejores sistemas de filtraje y unirlos para realmente darle nacimiento a una industria que no existe aquí en el Caribe, que es la industria de la maricultura”, indicó.

“Nosotros nos dimos a la tarea de cómo podemos cambiar esa narrativa y hacer que el Caribe, que normalmente es asociado con la pesca, con el mar, con turismo y no es el caso, cómo podíamos hacer que pudiésemos producir localmente el pescado que consumimos y que se convierta en un centro de producción de alimento”, destacó.

PUBLICIDAD

Además, Miranda indicó que su sistema de producción de chillos reduciría la contaminación y la sobrepesca en la Isla, al igual que le abrirá oportunidades de empleo para la comunidad pesquera puertoriqueña “que ha sido rezagada”.

“Este proyecto va a cambiar varias narrativas, es decir, va a llevar a producir localmente, crear innovación localmente, y que en Puerto Rico cambiemos la manera en la que nos comportamos con el medio ambiente y con el océano, y hacer todo eso desde la Isla, a través de estos fondos, realmente es bien importante”, indicó.

Por otro lado, el ingeniero expresó a este medio que en el futuro desea “ver empresas como la mía tener la oportunidad que tuve yo ahora”.

Proteger la privacidad del usuario “de abajo hacia arriba”

Jonathan Wu, quien estaba acompañado de su hermano menor Christopher, respondió a Primera Hora que la otorgación de capital semilla ayudaría a validar la misión que tienen con Privacy Wall, un motor de búsqueda, o “search engine”, que se produjo “desde cero” en el comienzo de la pandemia del COVID-19 para salvaguardad la privacidad de sus usuarios sin costo alguno.

Jonathan Wu, junto a su hermano Christopher, indicaron que el capital semilla que recibieron del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio valida la misión de su empresa, Privacy Wall. ( Pedro Correa Henry )

Wu, junto a su hermano y director de tecnología de la empresa, Christopher, buscan con los fondos del DDEC fortalecer el cortafuegos que diseñaron en su sistema para proteger la información y que los datos de sus internautas sean protegidos de “third-party trackers”, o rastreadores de terceros.

“Puedes escribir en Privacy Wall y descargarla. Tenemos, ya sabes, más de un cuarto de millón de clientes que están utilizando esta aplicación en este momento y les encanta. Tenemos como una calificación de 4.5 en Google Play”, expresó Wu sobre el negocio que comenzó con una transacción de una tarjeta de crédito.

PUBLICIDAD

Igualmente, el emprendedor sostuvo que su sistema, que cuenta con 12 patentes estadounidenses que han sido citadas 127 veces por empresas Big Tech como Microsoft, Facebook, Oracle y Salesforce.com, permitirá a los usuarios poder navegar el internet con mayor velocidad porque la misma bloquea hasta unos 3,000 rastreadores que recolectan datos para “crear perfiles ocultos” en distintas plataformas digitales como Google, Facebook e Instagram, aún cuando el usuario no tenga una cuenta registrada en las mismas.

Según Wu, este tipo de acción forma parte de un negocio publicitario que produce hasta $128,000 millones al año.

“Realmente adoptamos la idea de crear empresas de arranque, porque como empresarios de primera generación e hijos de inmigrantes no tenemos esas redes para ir de arriba a abajo, y decir y convencer a la gente: ‘Danos dinero y luego lo construiremos bien’. Así que estamos construyendo las cosas de abajo hacia arriba”, indicó.

Los hermano Wu, quienes residen en Puerto Rico desde 2014, se mostraron agradecidos por los fondos otorgados por el programa de Pequeñas y Medianas Empresas Innovadoras, que ha beneficiado a más de 80 empresas desde 2018. ( Pedro Correa Henry )

“Siento que conseguir los fondos públicos realmente es parte de nuestra misión porque no construimos esta empresa para venderla a Wall Street o a los capitalistas de riesgo, la construimos para nuestros usuarios”, agregó.

Expandir la experiencia del turismo

Por su parte, Mike Leung Chang, cofundador de la empresa Join a Join, expresó que el incentivo que les otorgó el programa de PyMes Innovadoras permitirá robustecer y afinar su plataforma digital para identificar más espacios que provean arrendamiento a corto plazo, un servicio que ha tenido un auge impresionante desde que empezó la pandemia del COVID-19.

“Aquí a todo el mundo le gusta opinar desde la perspectiva que dice: ¿Por qué en Puerto Rico no crecen compañías sumamente grandes que compitan con compañías del mundo entero? Qué bueno que (el DDEC) están apostando en compañías que tienen presencia en Puerto Rico porque les da la oportunidad de competir y poder desarrollar un producto con escalabilidad global”, sostuvo el emprendedor, quien estuvo acompañado de su hermano gemelo, Steve Leung, también cofundador de la empresa.

PUBLICIDAD

Los hermanos Mike y Steve Leung Chang, quienes crearon la plataforma para arrendamiento a corto plazo, Join a Join, junto al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre ( Suministrada )

Join A Join, que se encuentra registrado en el Departamento de Estado desde diciembre de 2011, cuenta hoy día con sobre 750 propiedades listadas y sus transacciones crecieron más de seis veces desde mayo de 2020, haciendo a la compañía una competitiva dentro de un mercado que genera $500 millones al año.

Igualmente, la empresa ha sido recomendada por figuras públicas como Mimi Pabón, Natalia Rivera y Zuleyka Rivera.

“El factor importante que vemos es que nos están dando esa gasolina para nosotros poder posicionar nuestro producto a competir con compañías “fully founded” y billonarias, donde aún así nosotros, hablando con personas que arrendan por la plataforma, nos dicen: ‘los felicito por lo que están haciendo, porque you guys are going toe-to-toe con billion dollar funded companies y las compañías los conocen a ustedes’ “, sostuvo.

La misión de Join a Join con los fondos otorgados, según Leung Chang, también será modificar la forma en la que se ve el turismo en la Isla tras incorporar estrategias que permitan atraer al turista a comprender mejor las atracciones turísticas de Puerto RIco, dado que solo un 35% de las transacciones se generan de clientes internacionales.

Se expresa el secretario

Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, expresó que la nueva cepa de empresas que recibieron la ayuda económica por sus propuestas de innovación representan un nuevo capítulo para la agencia, donde se “saldrán de la cola de la manufactura”.

El titular sostuvo que las iniciativas que sometieron las cinco compañías anteriormente mencionadas colocarían el campo de juego a otro nivel, dado que obligará a la entidad gubernamental a mirar hacia otros sectores donde la creación de la propiedad intelectual y su fabricación en Puerto Rico se convierta en los protagonistas.

PUBLICIDAD

“Este anuncio es el comienzo para que más y más industriales que estén al nivel de ustedes se embarquen en el proceso de investigación y desarrollo, y es menester nuestro para ayudarlos en la comercialización y la manufactura local”, indicó.

“La figura del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ya no se mide solamente por cuántos empleos yo traigo, sino por cuánta riqueza traen a la mesa. Y sus ideas y conceptos, para mí, eso es riqueza”, destacó.

Dichas declaraciones las emite al tiempo que indicó que aún quedan retos por atender en la Isla para lograr prosperidad en el emprendimiento, como la reducción de costos en inversión para levantar comercios, agilizar el desarrollo empresarial, facilitar el proceso de permisos en el país, e identificar talentos locales para fomentar empleos atractivos a largo plazo.

Cada empresa que está integrada al programa de PyMes tendrá hasta año y medio para lograr desarrollar las propuestas sometidas al DDEC.