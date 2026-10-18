El boleto ganador de $50,000 del sorteo de Powerball celebrado el sábado cayó en Ponce.

Según informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico a través de un comunicado de prensa, la jugada ganadora se realizó en el Garaje Mobil Las Américas, en el municipio sureño, al acertar cuatro de los cinco números principales y el número del Powerball.

“Para nosotros siempre es una buena noticia anunciar los premios, especialmente ahora que se acerca la temporada navideña, una época en la que todos enfrentamos gastos adicionales. Esperamos que este premio sea de gran ayuda para el ganador”, expresó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

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Además del premio de $50,000, se registraron más de una treintena de premios de $300.

Premio de $50,000 del Powerball cae en Ponce. ( Fotocaptura )

Nadie acertó la combinación del premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $607 millones, con la opción de recibir un pago en efectivo de $255 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.