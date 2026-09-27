El boleto ganador de $150,000 del sorteo de Powerball de anoche se vendió en el municipio de Las Piedras, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Según detalló la funcionaria, la jugada ganadora se realizó mediante la modalidad Power Play y fue generada de forma automática. El boleto se vendió en el garaje Texaco ubicado en ese municipio.

Los números ganadores del sorteo fueron 14, 40, 52, 55 y 57, mientras que la bola roja fue el 24.

Además del boleto ganador de $150,000, en Puerto Rico se registraron más de una docena de premios de $300.

Premio de $150,000 del Powerball en Puerto Rico. ( Fotocaptura )

Nadie acertó el premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $370 millones, con una opción en efectivo de $153.9 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido