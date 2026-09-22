Un boleto ganador de un premio de $50,000 en el sorteo de Powerball del lunes fue vendido en TotalEnergies, ubicado en la carretera 486 de Camuy, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

La persona ganadora obtuvo el premio secundario mediante la modalidad Double Play, a través de una jugada automática. Esta es una jugada adicional a la que los jugadores pueden acceder por $1 adicional y que ofrece la oportunidad de ganar hasta $10 millones en premios.

“Puerto Rico continúa sumando ganadores de premios secundarios, ya que muchos de nuestros jugadores acostumbran añadir a sus boletos las modalidades de Double Play y Power Play, ampliando así sus oportunidades de ganar. Felicitamos a la persona ganadora de estos $50,000”, expresó Hernández Olivo.

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El jackpot de Powerball asciende a $332 millones para el sorteo del miércoles. Hernández Olivo recordó la importancia de jugar de manera responsable y exhortó a los jugadores a verificar sus boletos a través de la página web y la aplicación móvil de Lotería Electrónica.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.