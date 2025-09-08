Aunque el gran premio del sorteo millonario del Powerball celebrado el pasado sábado —valorado en $1,800 millones y repartido entre dos afortunados— no cayó en Puerto Rico, la suerte sí tocó la Isla: cinco boletos ganaron premios de $100,000 cada uno.

¿Dónde se vendieron esos boletos premiados?

La suerte parece haberse enamorado de la llamada Ciudad Romántica. De los cinco premios de $100,000 vendidos en Puerto Rico, tres fueron adquiridos en Camuy, convirtiendo a este municipio en el gran ganador local del sorteo.

Según una publicación de la Lotería Electrónica de Puerto Rico, todos los boletos premiados en la Isla fueron vendidos en estaciones de gasolina. Entre ellas figuran Ralph Service Station, Riollano Service Station y Río Red Gas Station, donde se validaron boletos ganadores de $100,000.

Todas las jugadas ganadoras fueron manuales.

🎉 ¡Se llevaron tres premios secundarios de Powerball en Camuy! 💸✨ Todos fueron jugadas manuales realizadas en: ⛽... Posted by Lotería Electrónica on Sunday, September 7, 2025

Los números ganadores del sorteo de ayer fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número de Powerball rojo 17. Los boletos que obtuvieron el premio mayor cayeron en los estados de Missouri y Texas.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.