El boleto ganador de $50,000 se vendió mediante una jugada automática en una tienda de Salinas, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

Según reveló la entidad a través de declaraciones escritas, el boleto fue vendido en TO GO STORE/Total Salinas 58, que ubica en el municipio de Salinas.

“Felicitamos a la persona que ganó estos $50,000 y aprovechamos para recordarles a todos la importancia de revisar sus boletos luego de cada sorteo”, expresó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

El premio correspondió a la modalidad de Doble Play, que permite participar en una segunda jugada con una nueva combinación de números y optar por premios adicionales.

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Los números ganadores en el Doble Play fueron 21, 24, 32, 48 y 51, con el bolo rojo 12. Además del premio de $50,000, en Puerto Rico se registraron otros siete premios menores de $500.

Premio del Powerball 12 de septiembre. ( Fotocaptura )

Nadie acertó todos los números ganadores, por lo que el premio mayor del Doble Play aumentó a $10 millones, mientras que el premio mayor del sorteo regular de Powerball incrementó a $236 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.