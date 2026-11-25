Desde que leí el nombre del evento instantáneamente deduje que se trataría de una gran aventura extrema: Bronco Off Roadeo. Y es que la combinación de “Bronco” con el juego de palabras entre “road” y “rodeo” le inyecta expectativa y diversión al nombre.

Pues eso mismo es el Bronco Off Roadeo: una serie de pasadías en los que los participantes experimentan retantes recorridos por tierra, piedra y fango en legendarios vehículos todoterreno, como la Ford Bronco y su versión compacta, la Ford Bronco Sport.

Con el aval de Ford Motor Company, los Off Roadeo se corren en cinco localidades permanentes en varias partes de Estados Unidos: Texas, Nevada, New Hampshire, Tennessee y en uno de los máximos lugares para el off road en todo Norteamérica, Moab en los desiertos rojos del estado de Utah.

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Hace unos días estuve en el de Tennessee junto a un grupo de periodistas y comunicadores puertorriqueños.

Con poco más de 1,000 cuerdas de terreno, es el segundo más grande de los cinco Off Roadeo y está ubicado justo en la legendaria cordillera de las Smoky Mountains. La ciudad mediana más cercana es Knoxville.

Los Off Roadeo son mayormente excursiones de un día, pero en nuestro caso fue de dos. El primero fue para manejar la Bronco y el segundo, la Bronco Sport.

Mira parte del recorrido: AQUÍ

Ambos recorridos comienzan y terminan en un terreno plano junto a un lago, pero inmediatamente después de arrancar uno se adentra al bosque por unas veredas que al inicio parecen inofensivas.

Acompañando al grupo estuvieron dos instructores certificados expertos en dos áreas: en el off road y en las Broncos. Por tanto, conocen todos los equipos y accesorios de ambos modelos e imparten instrucciones de acuerdo a la situación que aparezca en el camino.

Tan pronto se inicia la marcha, se siente una singular mezcla de intriga y maravilla. Intriga, porque esos mismos bosques han sido el hábitat del gran Big Foot o Sasquatch. De hecho, desde que llegamos al hotel nos topamos con letreros que avisan sobre las posibles apariciones del enorme y evasivo gigante peludo.

Claro, Bigfoot es una leyenda. Lo que sí es muy, muy real es la gran cantidad de osos que habitan en toda esa región. Tan reales, que en cada habitación del hotel había un breve manual con instrucciones de qué hacer en caso de un encuentro con un oso. En serio.

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Pues sí, los pensamientos presentes de un posible encuentro con Sasquatch o un oso es lo que provee la intriga. La maravilla viene por la belleza del lugar. Son veredas zigzagueantes cubiertas de hojas caídas por el otoño.

Todo es bien hermoso… hasta que comienzan a aparecer tramos extremadamente retantes o, sencillamente, intransitables. Varios tenían superficies tan desniveladas que hacían que los vehículos transitaran con un lado mucho más elevado que el otro.

Otras secciones eran empinadas pendientes muy pedregosas en las que cualquier vehículo hubiera resbalado cuesta abajo sin control. También hubo tramos con grandes raíces expuestas, tan duras y sólidas como el tronco mismo del árbol. Eran como encontrarse con un gran peñón.

Bronco Off Roadeo ( Andrés O'Neill )

Otras áreas eran peores. Tan graves que lo más sensato hubiera sido dar reversa y regresar al calorcito de la chimenea del acogedor salón junto al lago.

Pero andábamos en máquinas extremas cuya reputación está basada en eso mismo: hacerle frente a todo obstáculo que se les presente en y fuera de la carretera.

Esas áreas en específico eran tan extremas que tal vez hubiera sido mejor un encuentro con Bigfoot o con una osa y sus cachorritos. En ellas los vehículos se levantaban de tal manera que una de las ruedas -y en ocasiones dos-, se quedaban en el aire.

Ahí entraba en acción la tecnología, ya que los sistemas de la Bronco y de la Bronco Sport “leen” la situación y al detectar que hay una o dos gomas en el aire haciendo nada porque no tienen contacto con el suelo, transfieren la potencia y la tracción a las ruedas que sí están tocando el piso. Esas son las que se agarran a la tierra, aumentan el torque y mueven todo el vehículo hacia adelante.

Sí, fueron dos recorridos difíciles, retantes y con muchos momentos tensos. Pero, precisamente, de todas esas emociones es que se trata el “off roading” y es lo que lo hace tan divertido.