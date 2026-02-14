El puntaje crediticio es un factor clave en Estados Unidos para acceder a préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas e incluso algunos contratos de renta.

Sin embargo, millones de personas ven afectado su historial por errores frecuentes que pueden reducir significativamente su score, limitando sus oportunidades financieras.

La trampa más común: usar demasiado crédito

Uno de los errores que más impacta el puntaje es la alta utilización del crédito, es decir, gastar demasiado en comparación con el límite disponible.

Los expertos, según publicó El Dirio New York, recomiendan mantener el uso de crédito por debajo del 30% del total de tus límites.

Por ejemplo, si tu tarjeta tiene un límite de $1,000, lo ideal es no usar más de $300. Superar ese porcentaje puede hacer que las agencias crediticias interpreten un riesgo financiero, incluso si los pagos se realizan a tiempo.

Cómo se calcula tu puntaje crediticio

la puntuación crediticia se determina mediante varios factores, entre ellos:

Historial de pagos

Monto total de deuda

Duración del historial crediticio

Tipos de crédito utilizados

Solicitudes recientes de crédito

Mantener balances altos puede afectar tu puntaje aunque pagues puntualmente.

Otros errores que afectan tu crédito

Además de la alta utilización del crédito, existen prácticas que también pueden reducir tu score:

Pagos tardíos: un solo retraso puede permanecer en tu historial por años.

un solo retraso puede permanecer en tu historial por años. Cerrar tarjetas antiguas: disminuye la antigüedad de tu historial y puede elevar tu porcentaje de utilización.

disminuye la antigüedad de tu historial y puede elevar tu porcentaje de utilización. Solicitar muchas tarjetas en poco tiempo: cada solicitud genera una verificación que puede bajar temporalmente tu puntaje.

Estrategias para mejorar tu puntaje

Afortunadamente, existen acciones concretas para fortalecer tu crédito:

Reduce tus balances: mantener el uso por debajo del 30% ayuda a mejorar el score.

mantener el uso por debajo del 30% ayuda a mejorar el score. Paga a tiempo siempre: el historial de pagos es el factor más importante.

el historial de pagos es el factor más importante. Mantén cuentas antiguas abiertas: la antigüedad fortalece tu historial.

la antigüedad fortalece tu historial. Evita solicitar crédito innecesario: cada nueva línea puede afectar tu puntaje.

Revisa tu crédito de manera gratuita

El gobierno federal permite revisar tu reporte crediticio sin costo a través del portal oficial. Consultarlo regularmente te ayuda a detectar errores, fraudes o cuentas no reconocidas.

¿Por qué es importante cuidar tu puntaje?

Un buen puntaje facilita acceder a:

Préstamos personales y hipotecarios

Tarjetas de crédito

Contratos de renta

Financiamiento de vehículos

Un score alto permite obtener mejores condiciones financieras y pagar menos intereses. En EE.UU., un puntaje superior a 670 se considera bueno, mientras que por encima de 740 se clasifica como excelente.

Tiempo y consultas de crédito

Mejorar tu puntaje depende de tu historial, pero los cambios positivos pueden verse en pocos meses. Además, consultar tu propio crédito no afecta tu score, ya que se trata de una revisión suave.