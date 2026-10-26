El premio mayor de la lotería electrónica Powerball aumentó a $687 millones para el sorteo de este lunes, 26 de octubre, luego de que ningún jugador acertara los seis números ganadores en el sorteo del pasado sábado.

La persona que gane podrá elegir entre recibir el premio mediante una anualidad pagada en 30 desembolsos a lo largo de 29 años o aceptar un pago único en efectivo de $294.7 millones, según los operadores oficiales del juego.

El sorteo está programado para las 10:59 p.m., hora de Puerto Rico y del este de Estados Unidos. Los resultados se publicarán una vez concluya el sorteo.

Cómo jugar

Para participar en la isla, el costo del boleto regular es de $2, aunque el jugador puede invertir $3 o $4 si decide activar alternativas adicionales de jugada:

Mecánica: Se eligen cinco números del 1 al 69 (bolos blancos) y un bolo rojo (Powerball) del 1 al 26.

Se eligen cinco números del 1 al 69 (bolos blancos) y un bolo rojo (Powerball) del 1 al 26. Power Play ($1 adicional): Multiplica las cuantías de ciertos premios secundarios por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces.

Multiplica las cuantías de ciertos premios secundarios por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces. Double Play ($1 adicional): Brinda una segunda oportunidad para ganar con los mismos números en un sorteo inmediato con premios de hasta $10 millones en efectivo.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas. Los sorteos oficiales se transmiten cada lunes, miércoles y sábado.