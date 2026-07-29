The Outlets at Montehiedra ampliará su oferta comercial con la llegada de la marca Coach, que abrirá una nueva tienda en el centro comercial ubicado en San Juan.

Según informó Urban Edge Properties, propietario de The Outlets at Montehiedra, la nueva tienda contará con una superficie de 5,693 pies cuadrados y ofrecerá ropa, artículos de cuero y accesorios para hombres y mujeres. La empresa indicó que el establecimiento abrirá más adelante este año, aunque no precisó una fecha.

“Los cambios de inquilinos crean oportunidades para incorporar nuevas opciones comerciales para nuestros compradores”, expresó en declaraciones escritas Schiffer. El ejecutivo añadió que la empresa busca incorporar las marcas más solicitadas por los consumidores cuando surge la oportunidad de ocupar un local disponible.

La llegada de Coach se suma a otros anuncios recientes realizados por el centro comercial, entre ellos la próxima apertura de Texas Roadhouse, prevista para este otoño.

Además, The Outlets at Montehiedra incorporó recientemente una tienda de Bath & Body Works. En el complejo, además de otras reconocidas marcas, también ubica Caribbean Cinemas, que alberga el primer cine IMAX de Puerto Rico, así como salas con tecnología 4DX.