Las compras en tiendas de comercio electrónico como Shein y Temu han ganado popularidad en los últimos años debido a los precios bajos que manejan. Sin embargo, los usuarios deben tener cuidado con los enlaces falsos que llegan a nombre de estas plataformas, ya que podrían tratarse de malware.

Por ello, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en Argentina, emitió una advertencia ante el crecimiento de las estafas que han sufrido algunos clientes que utilizan estas herramientas digitales.

De acuerdo con la información del organismo, los ciberdelincuentes están aprovechando el crecimiento que han tenido Shein y Temu en los últimos años, así como la expectativa de los consumidores por recibir sus pedidos, para desplegar maniobras de fraude digital.

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Así funciona la estafa

De acuerdo con la entidad, el mecanismo más utilizado por los estafadores consiste en enviar correos electrónicos falsos que suelen simular ser comunicaciones oficiales de la Aduana. Allí informan que el paquete fue retenido y solicitan el pago de supuestos aranceles o la verificación de datos personales.

Además, para generar la confianza de los usuarios, estos ciberdelincuentes incluyen elementos que imitan la imagen institucional, utilizando logos oficiales, documentos de identidad y botones de pago que dirigen a sitios web clonados con el fin de capturar claves bancarias y datos personales sensibles.

Lo que están haciendo estos estafadores es “explotar la ansiedad” de los usuarios por recibir sus paquetes antes del tiempo que indica la plataforma, por lo que suelen dar clic a este tipo de mensajes, pensando que la información es verdadera.

Por eso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha hecho una serie de recomendaciones para que los clientes no caigan en estas estafas digitales y así sus datos personales no queden vulnerables.

Asimismo, explicaron que no se deben abrir enlaces sospechosos que lleguen, ya sea por medio de mensajes de texto o por correos electrónicos, y que siempre se debe verificar la información en los sitios oficiales.

El organismo difundió una serie de consejos para prevenir este tipo de fraudes digitales: