Los veteranos y los miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrán disfrutar de platos gratuitos en varios restaurantes de Puerto Rico este miércoles, 11 de noviembre, como parte de una iniciativa del Grupo Colón Gerena para reconocer su servicio.

La oferta estará disponible en los restaurantes Applebee’s, LongHorn Steakhouse, Olive Garden y Sizzler, así como en los 85 establecimientos de Wendy’s, informó Lizmarie Medina, principal oficial de Mercadeo del Grupo Colón Gerena.

Para recibir el beneficio, los veteranos y militares activos deberán presentar su identificación militar. Cada restaurante tendrá un menú especial con opciones gratuitas, que varían según la cadena.

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En Applebee’s, podrán escoger entre Baked Chicken Penne Rosa, Fiesta Lime Chicken o Fish Tacos. Mientras, LongHorn Steakhouse ofrecerá Parmesan Crusted Chicken, Steakhouse Burger o Half Rack Baby Back Ribs.

Por su parte, Olive Garden tendrá disponibles Five Cheese Ziti al Forno, Fettuccine Alfredo o Spaghetti & Meatballs. En Sizzler, las opciones serán Italian Herb Chicken, Smokey Bacon Burger o Fettuccine con pollo.

En los restaurantes Wendy’s, la oferta estará disponible durante todo el día. Para el desayuno, podrán elegir entre Wake Up Bowl o avena. Durante el resto del día, tendrán la opción de un combo pequeño Classic Sencillo, preparado con carne fresca de Puerto Rico, o un combo de 10 piezas de Crunchy Nuggets.

“Este es un gesto de agradecimiento a nuestros veteranos y militares activos por su compromiso y servicio. Los invitamos a disfrutar de un plato de comida en todos los restaurantes del Grupo Colón Gerena, para darles las gracias por su sacrificio. Nuestros soldados y veteranos le sirven al País y para nosotros es un honor servirles a ellos”, expresó Medina.

La promoción aplica a un solo plato por veterano o militar activo y no es transferible. Tampoco incluye órdenes para llevar, bebidas, el impuesto sobre ventas y uso (IVU) ni propinas.