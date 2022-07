Las intensas temperaturas y las estadías en casa que suelen caracterizar los meses veraniegos usualmente vienen acompañados de un factor costoso: el aumento del consumo de energía eléctrica en los hogares.

En este verano, sin embargo, no conviene consumir excesivamente la energía eléctrica, pues el costo por kilovatio por hora (kWh) continúa en un aumento, ya que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó otro incremento que entró en vigor el 1 de julio.

Sin embargo, en la cotidianidad, consumidores habitualmente incurren en prácticas que, finalmente, les sale demasiado caro.

El error más común de los consumidores es la falta de mantenimiento a los enseres eléctricos, detalló Francés Berríos Meléndez, presidenta del Comité Ejecutivo del Colegio de Peritos Electricistas. Máxime, cuando no se le da mantenimiento a los aires acondicionados.

“El error más común que tenemos es la falta de mantenimiento, incluyendo los ‘inverters’. Si tú no los mantienes limpios, ellos van a consumirte mucho más”, explicó.

Y no se trata de una limpieza superficial, sino que, cada seis meses, un técnico debería limpear las turbinas. De esta manera, garantizará la eficiencia del equipo, al igual que se consumirá menos energía eléctrica.

“La alta eficiencia es directamente proporcional al mantenimiento que tú le des. Si tú no lo limpias, y no estoy hablando de los filtros externos, estamos hablando por un profesional que vaya un técnico y limpie la turbina. Si no te limpian eso, al menos, cada seis meses, va a tener que hacer un esfuerzo mayor y, al hacer un esfuerzo mayor, va a tener que utilizar más energía”, resaltó.

Igualmente, todo enser que tenga más de cinco años consumirá más energía eléctrica, por lo que es recomendable contar con equipo moderno que esté al estándar de “Energy Star”, que califica productos que cumplen con las exigencias del gobierno federal con respecto a la eficiencia energética establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, en inglés) o el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Bajo este estándar, los refrigeradores son al menos un 15% más eficientes que el estándar federal mínimo de eficiencia; los televisores calificados consumen 3 vatios o menos cuando están apagados, en comparación con un televisor estándar que consume casi 6 vatios en promedio; y los hornos son aproximadamente un 15% más eficiente que el estándar federal mínimo de eficiencia.

Si no lo estás usando, ¡apágalo!

Berríos Meléndez reiteró que una de las prácticas que más pesa en la factura de la luz comienza cuando obviamos desenchufar enseres fuera de uso.

“Nos guste o no, aunque tengas una bombilla eficiente, si tú la mantienes prendida vas a consumir, vas a tener gasto de energía”, señaló.

Es por esto que debería ser un hábito el apagar las luces al abandonar un cuarto, aprovechar al máximo la luz natural y mantener las puertas cerradas si está encendido el aire acondicionado.

De la misma manera, Berríos Meléndez recomendó no abarrotar el refrigerador para así evitar mayor consumo, así como reducir la cantidad de veces que se abre la nevera.

Alertó, además, de las “cargas fantasmas”, como los cargadores de los celulares, videojuegos y televisores conectados y que están fuera de uso. También, las computadoras encendidas, o en modo “stand by”, generan un consumo mayor que cuando se apagan al finalizar su uso. Lo mismo aplica para las planchas alisadoras.

“Nosotros lo que aconsejamos es que pongas ‘multi plugs’ y, cuando te vayas a ir de tu casa, apagas el ‘multi plug’ y, cuando vayas a utilizar el televisor, pues la prendes”, exhortó.

Otra recomendación que ofreció Berríos Meléndez es utilizar bombillas LED.

“Ellas (las bombillas LED) utilizan 7 a 10 watts cada una de ellas. Son bien eficientes e iluminan o irradian igual que una de 100 watts. O sea, tú cambiar eso, que es una medida económica, puedes economizar energía”, comentó.