Evertec, empresa líder en soluciones tecnológicas y procesamiento de pagos en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe, presentó hoy LINGA by Evertec, una plataforma innovadora y avanzada basada en la nube, diseñada para transformar la manera en que los restaurantes, bares y negocios en la industria gastronómica manejan sus pagos y operaciones.

Más allá de ofrecer un punto de ventas inteligente (Smart POS, por sus siglas en inglés), LINGA by Evertec ayuda a estas empresas optimizar procesos, mejorar la eficiencia y brindar una mejor experiencia al cliente.

“LINGA by Evertec es una solución integral que responde a las necesidades específicas de los negocios de alimentos y bebidas en un entorno altamente competitivo y dinámico. Estamos comprometidos con ofrecer una plataforma que no solo maneja los aspectos operativos y de pagos, sino que también permite a los dueños de negocios enfocarse en lo más importante: ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes. Prueba de esto es que, aún antes de su lanzamiento oficial, LINGA by Evertec ya ha sido implementada con éxito en alrededor de 150 establecimientos locales”, destacó Mike Vizcarrondo, Chief Product and Innovation Officer de Evertec.

Con LINGA by Evertec, el manejo de los comercios es más ágil y eficiente ya que integra funciones avanzadas con más de 15 aplicaciones en un solo sistema basado en la nube, para el manejo de órdenes, inventarios, pagos y análisis en tiempo real y mucho más. Gracias a su gran capacidad de personalización y escalabilidad, esta plataforma está diseñada para adaptarse a las necesidades tanto de pequeños restaurantes y negocios como de grandes cadenas.

El lanzamiento de LINGA by Evertec representa un paso significativo para las empresas en la industria de gastronomía en América Latina y el Caribe, ya que le brinda acceso a tecnología de vanguardia para mejorar su competitividad y optimizar sus operaciones.